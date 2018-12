Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu-Cojocaru, o indragita interpreta de muzica populara din Dobrogea, a murit la varsta de 68 de ani. Aceasta și-a pierdut viața din cauza unor complicații cardiace. Elena Ionescu-Cojocaru s-a nascut pe 3 iulie 1950 in satul Moșneni, județul Constanța. A absolvit Facultatea de Muzica din…

- Profesoara de muzica si solista de muzica populara, Elena Ionescu Cojocaru, s a nascut pe 3 iulie 1950, in comuna 23 August, judetul Constanta.In anul 1972, a absolvit cursurile Facultatii de Muzica din Brasov, sectia pedagogica, fiind repartizata la Scolile Nr. 4 si Nr. 2 din Constanta. Apoi si a continuat…

- Pe urmele eroilor: Scriitori romani pe frontul Primului Razboi Mondial Foto: Radio România. Scriitori români pe frontul Primului Razboi Mondial și o prietenie în vreme de razboi- Octavian Goga și Ady Endre. Totul sau nimic- era crezul tinerilor plecați pe frontul Marelui…

- Doliu in muzica populara! Daniel Rosalim, artist de muzica populara, a incetat din viata in urma cu putin timp. Solist al Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, Daniel Rosalim avea doar 40 de ani. Cantaretul are un baietel, elev in clasa a treia. „Artistul s-a nascut pe 29 ianuarie…

- Nascut in Sura Mare, interpretul a avut ultima aparitie publica in primavara, la Festivalul "Lucretia Ciobanu", scrie Tribuna. Folclorul romanesc este mai sarac de vineri. Daniel Rosalim sau Dani, asa cum ii spuneau cei dragi, a mers sa cante pentru ingeri. Artistul s-a nascut pe 29 ianuarie 1978 si…

- Reputatul istoric, critic literar și teoretician Paul Cornea s-a stins din viața duminica, la varsta de 94 de ani, a anunțat Muzeul Național al Literaturii Romane.Paul Cornea s-a nascut la 3 noiembrie 1923, in București, unde a urmat studiile liceale și universitare. Licențiat in litere și…

- Goran Bregovic si Wedding And Funeral Orchestra vor concerta la Bucuresti pe 29 septembrie la Arenele Romane in aer liber pentru a patra oara consecutiv. La cererea publicului, artistul se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show magic! I Invitați speciali vor fi din nou…