FOCUS BRAZILIA LA PELÍCULA 4 Ca in fiecare an, Pelicula dorește sa celebreze cinematografia și cultura Ibero-Americana și iși indreapta reflectoarele spre una dintre țari in mod deosebit. Anul acesta țara in focus este Brazilia. “Ambasada Braziliei in Romania are placerea de a se parteneria cu festivalul Pelicula, ajuns la cea de-a 4-a ediție (București, 11-15 septembrie 2019). Focusul de anul acesta va dezvalui titluri remarcabile din cinematografia braziliana, arta, muzica și gastronomie, intr-o perfecta combinație cu aceasta sarbatoare a culturii din America Latina. Suntem nerabdatori sa va intalnim in aceasta Festa de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La competitie au participat numai patru sportivi Rodion Sucman din Republica Moldova , Vasile Pitirici romanul stabilit in Anglia , Iulian Motoc din Bucuresti si Alex Arginteanu din Constanta dupa ce mai multi competitori, printre care si veteranul intrecerilor de gen din Romania, "Vikingulldquo; Vladimir…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal."Tricolorii vor intalni fosta campioana europeana si mondiala, pe 5 septembrie,…

- Cea de-a patra ediție a festivalului Pelicula – UN FESTIVAL CA O FIESTA! va avea loc intre 11 și 15 septembrie 2019, la București. Timp de 5 zile, la Cinema Elvire Popesco, Institutul Cervantes, Cinema Muzeul Țaranului Roman și alte spații alternative din București, publicul va putea descoperi culturile…

- Premierul Viorica Dancila a dat un interviu pentru The Guardian, in care a vorbit despre esecul PSD la europarlamentare precum si motivele pentru care Guvernul pe care il conduce nu sustine candidatura Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului European. Jurnalistii de la The Guardian afirma, in material,…

- Judetul Salaj se afla pe locul al II-lea in ceea ce priveste numarul imbolnavirilor cu rujeola. Nu mai putin de 27 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate, in judet, in ultima saptamana, in crestere comparativ cu saptamana precedenta. Potrivit ultimelor date publicate de Centrul National de Supraveghere…

- O persoana s-a electrocutat, duminica, in timp ce se afla pe podul CFR din parcul Herastrau, a anunțat ISU București. Pompierii au intervenit cu doua echipaje SMURD, autospeciala cu apa și spuma și detașamentul special de salvatori, dar nu au putut interveni imediat, fiind obligați sa aștepte decuplarea…

- La Universitatea Politehnica din București a fost prezentat, in premiera, autobuzul alimentat cu hidrogen. Acesta iși produce singur curentul electric de care are nevoie pentru a circula, iar alimentarea cu hidrogen dureaza doar cateva minute.