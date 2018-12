Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma au fost trase la un restaurant din centrul Vienei, a anuntat vineri cotidianul austriac Kronen Zeitung, relateaza Reuters. Politia a confirmat ca a avut loc un astfel de incident, adaugand ca detaliile nu sunt deocamdata clare. Site-ul de stiri online Oe24 a anuntat ca doua persoane au…

- O persoana a murit si o alta a fost ranita intr-un incident armat produs in centrul Vienei, a anuntat vineri postul public austriac ORF pe Twitter, fara a-si preciza sursele, relateaza Reuters. Serviciul de prim ajutor din Viena a confirmat ca una dintre persoanele impuscate in capitala Austriei a murit.…

- Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg, in apropiere de Targul de Craciun. Potrivit serviciilor de urgența, o persoana a fost ucisa și alte trei ranite, anunța Reuters. "Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg", a scris municipalitatea pe Twitter, cerand oamenilor sa ramana in case. UPDATE:…

- Un atac armat a avut loc la un club de noapte din Thousand Oaks, in Califonia. Cel putin o persoana a deschis focul asupra oamenilor din clubul Borderline Baramp;Grill, relateaza BBC News citat de Digi24.ro. Din primele informatii un barbat inarmat a deschis focul asupra tinerilor care petreceau intr…

- Politia din New York (NYPD) investigheaza prezenta unui pachet suspect descoperit joi in Manhattan si care se pare ca a fost trimis actorului american Robert de Niro, dupa o serie de tentative de atacuri cu dispozitive explozive care au vizat democrati importanti si critici ai presedintelui american…

- Politia germana a fost chemata luni sa intervina intr-o "situatie cu ostatici" in apropiere de principala gara din Koln (vest), informeaza dpa si Reuters, informeaza Agerpres. O purtatoare de cuvant a politiei a indicat ca "se crede ca o femeie a fost luata ostatica ori la McDonald's, ori la o farmacie…