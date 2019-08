Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o galerie comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP.

- Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o galerie comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista",…

- Olivia Andreea Baciu ar fi fost angajata fictiv de fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, susțin procurorii DNA. Bihoreanca a lucrat ca asistent universitar la Facultatea de Medicina din Oradea, unde a predat Informatica medicala și biostatistica. In varsta de 35 de ani, Olivia Andreea Baciu (foto)…

- Politistii de frontiera din Botosani au facut uz de arma in timpul unei misiuni de prindere a unor contrabandisti de tigari, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera din Botosani au facut uz de arma in timpul unei misiuni de prindere a unor contrabandisti de tigari, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Fr...

- Un membru important al cartelului mexican Sinaloa a fost extradat din Mexic in SUA pentru a raspunde in fata justitiei la acuzatii legate de contrabanda cu droguri, a anuntat marti Departamentul Justitiei american, transmit Reuters si dpa, informeaza Agerpres.Citește și: GALERIE FOTO - VIDEO…

- Cardi B si-a anulat doua concerte dupa ce a dezvoltat "complicatii" in urma unor recente operatii estetice, informeaza marti Daily Mail. Rapperita, in varsta de 26 de ani, a fost sfatuita de catre medicul sau sa ia o pauza pentru restul lunii mai, pentru a se recupera in urma unor operatii de marire…

- Trei persoane au fost ucise și cel puțin zece au fost ranite dupa ce au fost trase mai multe focuri de arma intr-o inchisoare din apropierea orașului Guatemala, a declarat un oficial al serviciilor de urgența locale, scrie Reuters.