Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari își petrec a doua noapte în fața sediului armatei Sudanului, cerând președintelui Omar al-Bashir sa se retraga din funcție, potrivit BBC. Oamenii încearca sa convinga conducerea armatei sa îl înlature pe Bashir și sa deschida calea unui…

- Mii de protestatari au cerut duminica în Khartoum armatei sudaneze sa-i sprijine în opoziția lor fața de președintele Omar al-Bashir, la o zi dupa o noua serie de proteste care zguduie Sudanul de aproape patru luni, relateaza AFP.Protestele, care au început pe 19 decembrie, au…

- Peste 170 de politisti vor asigura ordinea publica si siguranta in trafic duminica, in apropierea Stadionului "National Arena", unde se va desfasura meciul de fotbal dintre FCSB si CSU Craiova, relateaza News.ro.Citește și: Focuri de ARMA in centrul Capitalei: polițist AMENINȚAT cu un cuțit…

- Guvernul de la Varsovia continua cu planurile vizand constructia unui canal prin regiunea adiacenta deltei fluviului Vistula, pentru a permite accesul direct din portul polonez Elblag in Marea Baltica, fara trecere prin apele teritoriale ruse, in pofida ingrijorarilor exprimate de activisti de mediu…

- Vicepremierul italian, Luigi Di Maio, a declarat marți ca s-a întâlnit cu liderii mișcarii antiguvernamentale "vestele galbene" din Franța, o întâlnire care ar putea sa testeze relațiile bilaterale deja tensionate, relateaza Reuters. Di Maio, care conduce, de asemenea,…

- Politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Constanta au observat mai multi barbati in timp ce sustrageau produs petrolier dintr-un tren aflat in mers, in apropierea garii Nazarcea. Persoanele respective au aruncat din tren mai multe bidoane din plastic incarcate cu produs petrolier,…

- Forțele sudaneze de securitate au tras gaze lacrimogene pentru a inabuși demonstrațiile care au inceput vineri, la pranz, in Khartoum, capitala statului care se confrunta de cateva saptamani cu proteste impotriva guvernului președintelui Omar al-Bashir, scrie Reuters.

- Cateva sute de persoane se afla, la ora transmiterii stirii, langa statuia lui Carol I din Capitala, pentru a protesta in fata liderilor europeni, aflati la ceremonia de deschidere a Presedintiei Romaniei la Consiliul UE. Protestatarii striga „PSD, ciuma rosie!". Oamenii protesteaza fata de Jandarmerie…