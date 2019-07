Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, un barbat a refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar al politistilor. Echipajele de politie l-au urmarit pâna în Apahida, unde a abandonat autoturismul încercând sa fuga pe jos. Barbatul a fost somat sa se opreasca, polițiștii chiar tragând un foc de arma…

- Un șofer in varsta de 30 de ani, din Odobești, a fost urmarit in trafic, in timpul nopții de vineri spre sambata, iar pentru a-l opri, polițiștii au tras focuri de arma. Barbatul nu avea permis și era baut.Potrivit Poliției Vrancea, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au urmarit un autoturism…

- Polițiștii din vestul țarii au fost in alerta, vineri dupa-amiaza, dupa ce un autoturism Skoda a forțat intrarea in țara prin PTF Nadlac 2. Mașina, care avea numere false, a fost urmarita de un echipaj de poliție pe autostrada A1, pe sensul de mers Nadlac-Deva, insa a fost pierduta in zona…

- Tigari de contrabanda, in valoare de peste 360.000 de lei au fost confiscate la frontiera nord, in ultimele 24 de ore, fiind folosit armamentul din dotare, potrivit agerpres.ro.Potrivit ITPF Sighetu Marmatiei, un echipaj din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, ce desfasura o actiune…

- In dupa amiaza zilei de 20 iunie a.c., in baza unei informații și cu prilejul unei acțiuni pentru combaterea infracțiunilor pe linie rutiera și de contrabanda, un echipaj de poliție a pus in funcțiune semnalele acustice și luminoase, cu autospeciala de serviciu, pe direcție frontala, fața de un autoturism…

- Un șofer al unei autoutilitare nu s-a asigurat la plecarea de pe loc și a reușit sa bage in spital un alt participant la trafic. Conducatorului auto care circula regulamentar, nu i s-a acordat prioritate, iar impactul a fost inevitabil. Un barbat, in varsta de 55 de ani, din Drobeta Turnu Severin ,…

- Politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei au identificat in trafic un microbuz, care transporta tigari de contrabanda. Marfa urma sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Dupa o urmarire de aproximativ 2 km, politistii au reusit sa puna mana pe tigari insa soferul si-a pierdut urma. Iulia…

- Pentru a scapa de oamenii legii barbatul și-a abandonat mașina plina cu țigari de contrabanda și a luat-o la fuga prin apa. Ulterior, acesta a fost prins în timp ce se ascundea într-o ghereta, în curtea unei societați comerciale.