Focuri de armă lângă Ambasada Ucrainei din Londra. Mașina ambasadorului a fost atacată Polițiștii au facut uz de arma, sambata, in urma unui atac survenit in apropierea ambasada Ucrainei din Londra. Un șofer a intrat intenționat in mașina ambasadorului de doua ori, motiv pentru care forțele de ordine au deschis focul. Din spusele martorilor, au fost trase cel puțin 10 focuri de arma. Un suspect a fost arestat de polițiștii care au intervenit la fața locului, relateaza Evening Standard. „Sambata, 13 aprilie, in jurul orei 10 (ora 12, ora Romaniei), autoturismul oficial al ambasadorului Ucrainei in Marea Britanie a fost lovit intenționat in timp ce era parcat in fața sediului Ambasadei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Porosenko a precizat ca procesul de selectare a judecatorilor pentru noul tribunal a durat sapte luni. "Astazi vedem rezultatul: 38 de noi judecatori incep sa-si indeplineasca indatoririle in noua instanta", a scris seful statului pe Twitter.Acesta a asigurat ca magistratii "dispun de parghiile…

- Comisia electorala nationala din Ucraina a stabilit pentru 21 aprilie data celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care se vor confrunta actualul sef al statului Petro Porosenko si actorul de comedie Volodimir Zelenski.

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi la 12 aprilie la Berlin pe presedintele ucrainean in exercitiu Petro Porosenko, care candideaza pentru un al doilea mandat la conducerea statului, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Ucraina pe care acesta spera sa le…

- Bine pozitionat pentru a deveni urmatorul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski se lupta sa risipeasca un zvon: un oligarh controversat ar fi principalul sau sprijin. Este vorba despre o alegere care valoareaza câteva miliarde de dolari. Daca actorul Volodimir Zelenski va câstigat…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidentaile de duminica din Ucraina, urmat de actualul presedinte Petro Porosenko, Cei doi se vor confrunta in turul doi ce va avea loc pe 21 aprilie.

- Ucrainenii merg duminica la urne in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale care se anunta unul imprevizibil, cu un actor de comedie fara experienta politica in fruntea sondajelor si cu provocari colosale pentru o tara in razboi si afectata de dificultati economice grave, relateaza AFP. In primul…

- In primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica din Ucraina se vor confrunta 39 de candidati, dintre care favoriti in sondaje sunt: actorul de comedie Volodimir Zelenski, actualul sef de stat Petro Porosenko si fostul premier Iulia Timosenko, relateaza joi AFP. Zelenski a fost deja ''presedinte'',...…

- Cu un numar record de candidati si un actor de comedie care de acum se situeaza in fruntea sondajelor, competitia electorala din Ucraina se anunta dura pentru presedintele Petro Porosenko, cu mai putin de doua luni inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, al caror scor pare extrem de incert,…