Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de politie de la Rutiera a ranit grav un barbat pe care il urmarea, dupa ce arma sa s-a descarcat accidental. Potrivit Politiei Romane, in zona industriala a municipiului Vaslui, un agent de politie din cadrul Biroului Rutier a urmarit un tanar de 26 de ani suspectat de comiterea unei infractiuni…

- Un barbat a fost ranit, joi, in municipiul Vaslui, dupa ce a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean.Purtatorul de cuvant al…

- Un polițist din Vaslui a impușcat, joi, din greșeala, un tanar suspectat de comiterea unei infracțiuni. Victima, in stare grava, a fost transportata de urgența la spital, cu un elicopter. (VEZI ȘI: MIRACOL IN JUDETUL BACAU! UN BARBAT S-A IMPUSCAT IN CAP, DAR A SUPRAVIETUIT. MOTIVUL INCREDIBIL PENTRU…

- Un barbat a fost ranit, joi, in municipiul Vaslui, dupa ce a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean. Purtatorul de cuvant al…

- Un barbat a fost ranit, joi, in municipiul Vaslui, dupa ce a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean.

- Un agent de politie rutiera a impuscat, joi, accidental, un barbat pe care il urmarea in zona industriala a municipiului Vaslui. Barbatul urmarit a fost ranit in zona capului, fiind ulterior transportat la spital in stare grava, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). …

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.

- FOCURI DE ARMA… Un polițist din Vaslui a impușcat, in aceasta dupa-amiaza, un tanar in varsta de 27 ani, din Zona Industriala. Din primele informații, se pare ca acesta a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare intrucat barbatul se opunea arestarii. Potrivit martorilor, tanarul se urcase la volanul…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Arges, la persoane suspectate de camatarie, dar si de furturi din societati comerciale, anunta Politia Romana, potrivit news.ro.Conform sursei citate, la aceasta ora, politistii din Curtea de Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale…

- Focuri de arma au fost auzite in aceasta seara in sectorul Botanica al capitalei. O persoana a fost spitalizata. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatorul de cuvant IGP, Mariana Bețivu.

- Mai multe focuri de arma au fost auzite in aceasta seara in sectorul Botanica al capitalei, transmite Noi.md. Incidentul ar fi avut loc pe strada Botanica Veche și nu se cunoaște daca cineva a avut de suferit. Potrivit primelor informații, persoane necunoscute au tras citeva focuri intr-un automobil…

- Holban este acuzat de tentativa la omor dupa ce, in dimineata zilei de 28 ianuarie, in jurul orei 4.30, l-ar fi injunghiat pe politistul Iulian Dorel Dumitras. Acesta din urma, angajat al unei structuri speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, ar fi fost agresat inainte de se…

- Un angajat al Politiei de Frontiera a fost impuscat accidental in picior de catre colegul sau. Incidentul s-a intamplat aseara, la vama Leuseni, in momentul predarii armelor la schimbarea turei.

- Astazi, inspectorul general al Politiei Romane, chestor principal de politie Catalin Ionita, s a intalnit cu atasatul de afaceri interne al Austriei, pentru a discuta cu privire la cooperarea dintre cele doua state. La data de 20 februarie a.c., la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost impuscat accidental de tatal sau cu o pusca de vanatoare cu alice in timp ce incerca sa vaneze o vulpe in curtea din spatele casei. Pentru a salva viata barbatului lovit in abdomen de unul sau mai multe proiectile, a fost necesara interventia a doua echipe medicale…

- Incidentul a avut loc la scurt timp dupa ce barbatul in varsta de 53 de ani a intrat in tura. Agentul SPP a preluat pistolul, iar cand a intrat in cabina de paza arma i s-a descarcat. Omul a declarat ca a apasat pe dragaci din greseala, in momentul in care incerca sa verifice arma. Din fericire…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza sase perchezitii in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Pentru anul 2018, obiectivele IPJ Maramures raman in stricta concordanta cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane. De asemenea, pentru acest an, prioritatile care vor sta la baza organizarii activitatii structurilor unitatii vizeaza urmatoarele aspecte: – Asigurarea…

- La nivel national, mii de obiecte de cult au disparut in ultimii ani din diverse biserici, asezaminte asemanatoare, muzee ori colectii private. Mare parte dintre aceste obiecte de cult, care sunt acum de negasit, au fost furate si, cel mai probabil, au fost puse in vanzare pe piata neagra. La nivelul…

- In urmatorii trei ani, in judetul Vaslui se vor asfalta sau reabilita peste 700 de kilometri de drumuri judetene. 200 kilometri de drumuri se vor reabilita ca urmare a castigarii de catre Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a 14 proiecte pe drumuri pe PNDL 2, care reprezinta 102 kilometri. Prin proiectul „Drumului…

- Un ofiter al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Olt a fost impuscat in cap din greseala de iubita sa, care se juca cu pistolul politistului.Incidentul a avut loc putin in noaptea de marti spre miercuri, iar potrivit unui comunicat al IPJ Olt, tanara si-a sunat un amic, care apoi a anuntat…

- Declaratii contradictorii in cazul copilului de 13 ani, impuscat in timpul unei partide de vanatoare, in judetul Vaslui. Tatal baiatului spune ca nu stia ca acesta a plecat sa fie gonaci, pentru 30 de lei. Cel care a organizat vanatoarea spune, insa, ca tatal era si el acolo. Politia si Inspectoratul…

- Copilul in varsta de 13 ani care a fost ranit grav pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui a fost operat, in timpul noptii de sambata spre duminica, noaptea la Spitalul „Sfanta Maria”, din Iasi, starea sa fiind stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Incident grav pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, caruia i-a cazut victima un minor. Pustiul in varsta de 13 ani a fost preluat de cadrele medicale de la Ambulanta si transportat la spital, dupa ce a fost impuscat in picior, transmite Antena3. Incidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, in orasul…

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate in urma codurilor portocalii si galbene de vreme severa emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pana la aceasta ora, doua drumuri…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a demis, miercuri dupa-amiaza, pe seful Politiei Romane, buzoianul Bogdan Despescu. ,,Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi (miercuri, n.r.) decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General…

- Decizia premierului interimar, Mihai Fifor, privind eliberarea chestorului sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Totodata, in Monitorul Oficial a…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române, în locul acestuia fiind numit, pentru șase luni, Catalin Ionița.

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita. Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a semnat, miercuri, decizia…

- Decizii privind conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane ar putea fi luate miercuri, premierul interimar Mihai Fifor anuntand ca situatia generata de scandalul politistului acuzat de pedofilie "va fi analizata cu foarte mare atentie", in cursul acestei zile.Premierul intermar…

- O noua vanatoare letala in Republica Moldova. Un barbat a decedat dupa ce ar fi fost impușcat din imprudența de un alt coleg. Incidentul s-a desfașurat in aceasta dimineața in preajma localitații Nicolaevca, raionul Singerei.

- Emanuel Rene Vornicu (seful de la Rutiera al pedofilului politisti Eugen Stan) se ocupa de sectoarele 1,2 și 6, adica exact pe unde circula cel mai mult Gabriel Oprea. Citeste si Raportul OFICIAL al sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu. De cine era protejat politistul pedofil Eugen Stan…

- Referitor la raportul prin care chestorul Catalin Ionita, directorul general al Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane, facem urmatoarele precizari: Documentul…

- In aceasta perioada, Poliția Romana scoate la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual.”Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un polițist pedofil prins cu greutate de colegii lui. Nu avem noi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Vaslui si Vrancea se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa. Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto care…

- Agenții și ofițerii Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) au dat peste 4.000 de amenzi și au constatat peste 800 de infracțiuni intr-o singura zi. In plus, polițiștii au reținut 295 de permise de conducere de Sfantul Ștefan. Potrivit statisticilor, s-a intervenit la peste 3.000 de evenimente,…

- Un tanar de 19 ani, din comuna Ulma, judetul Suceava, a murit, dupa ce a fost impuscat in mod accidental, in cap, cu o arma de vanatoare pe care incerca, impreuna cu doi prieteni, sa o ascunda de padurar. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- 586 de șoferi au ramas temporar fara permis de conducere în ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool și 169 pentru viteza, iar pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, au fost retrase 123 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române…

- Un barbat a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare,…

- În perioada 9 — 15 decembrie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au efectuat 87 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 55 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), traficul feroviar este oprit pe magistrala 400, la intrarea in statia Ticau, judetul Maramures, dupa ce trenul Regio 4047 Jibou - Baia Mare a lovit o masina, la o trecere la nivel cu calea ferata. In urma accidentului,…