Focuri de armă la Văcăreşti pentru prinderea unor hoţi Politistii targovisteni au surprins doi hoti in timp ce dadeau atacul la o gospodarie din comuna damboviteana Vacaresti. Alerta a fost data de un cetatean care este vecin cu gospodaria unde hotii actionau. Politistii care au actionat cu operativitate au reusit sa puna mana pe unul dintre barbati care cotrobaia prin casa insa celalalt hot […] Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dambovita au reusit sa puna mana pe doi barbati si o femeie, suspectati de politistii din Arges ca ar fi comis mai multe furturi din locuinte. Din informatiile pe care le detinem, doi barbati si o femeie din Arges au fost prinsi de politistii din Dambovita in zona localitatii Bratesti,…

- La aceasta ora,politistii din Dambovita au reusit sa puna mana pe doi barbati si o femei,suspectati de politistii din Arges ca ar fi comis mai multe furturi dinlocuinte. Din informatiile pe care le detinem la aceasta ora, doi barbati si ofemei din Arges au fost prinsi de politistii din Dambovita in…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Dolj, duminica seara, in jurul orei 18.30, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 36 de ani, din Motatei, a evadat din Penitenciarul Pelendava. El era condamnat la executarea unei pedepse de trei ani inchisoare pentru infractiunea…

- Noaptea trecuta, polițiștii de frontiera de la Sectorul Brodina au capturat mai multe colete, in care erau 19.000 de pachete de țigari, in suma de 223.000 de lei. Ei au descoperit marfa intr-un autoturism de teren „Mitsubishi Pajero, cu numere de inmatriculare din Marea Britanie. Cand a observat echipajul,…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 05:20, politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au oprit si scos din trafic un tanar, in varsta de 21 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, marca Mercedes S Class, pe strada Cumpenei, din municipiu, in urma efectuarii…

- Polițiștii de frontiera suceveni au tras mai multe focuri de arma pentru prinderea unor contrabandiști de țigari. Potrivit unui comunicat de presa, sambata dimineața, in jurul orei 8:00, la nivelul Sectorul Poliției de Frontiera Vicovu de Sus a fost declanșata o acțiune pe linia combaterii contrabandei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Stanca ndash; judetul Botosani au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de responsabilitate, 51.988 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare totala de 570.000 lei, marfa ce urmau sa ajunga pe piata neagra…

- Politistii din Alba, cu sprijinul politistilor Directiei pentru Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au reusit prinderea, in flagrant delict, a doua persoane banuite de savarsirea mai multor furturi de tigari, din supermarketuri.