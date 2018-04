Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru corupție, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat. Asta prevad unele amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor. Comisia…

- Mircea N. Stoian susține ca Mihai Voropchievici este un escroc mediatic care profita de oameni. Jurnalistul crede ca barbatul se folosește de ignoranța oamenilor pentru a face bani. Intr-o postare facuta pe blogul sau personal, Stoian a explicat in ce consta presupusa escrocherie. Mircea N. Stoian…

- Bianca Brad, una dintre cele mai frumoase femei din Romania, sfideaza cu nonșalanța timpul și varsta și afișeaza un chip luminos și o piele impecabila. In ciuda celor 50 de ani pe care i-a implinit de curand, Bianca Brad ramane una dintre cele mai apreciate apariții din lumea mondena și, pe buna dreptate,…

- Armata rusa a testat cu succes noul sistem modernizat de aparare antiracheta in Kazahstan, potrivit editiei de luni a ziarului Krasnaya Zvezda, relateaza Xinhua. Andrei Prikhodko, comandantul adjunct al Fortelor aerospatiale rusesti, a declarat ca noul sistem modernizat de aparare antiracheta a lovit…

- Consuela di Monaco, supranumita „Ambasadoarea Frumuseții”, traiește o adevarata drama, dupa ce viitorul soț a parasit-o cu doar cateva zile inainte de nunta. Bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, momentele dificile prin care a trecut. (VEZI ȘI: FOSTA MISS…

- Suntem intr-o forma de zile mari, bifam ponturi pe banda rulanta și avem mare incredere ca ne vom menține in continuare pe aceeași linie extrem de profitabila pentru tipsterii din Romania. Oferta fotbalistica a zilei de duminica este una stufoasa, iar noi suntem pregatiți sa profitam la maximum de aceasta…

- Va fi „ploaie de stele” in acest weekend. „Spectacolul” va putea fi admirat și din Romania. Acesta este oferit de stația spatiala Tiangong-1 care se va dezintegra deasupra Terrei in zilele urmatoare. Autoritatile din China afirma ca nu exista motive de ingrijorare. Intrarea in atmosfera a fostului avanpost…

- Politia greaca a facut vineri uz de bastoane de cauciuc si gaze lacrimogene pentru a dispersa profesorii care demonstrau in centrul Atenei pentru garantarea locurilor de munca, relateaza dpa, citand mai multe publicatii grecesti. La protestul profesorilor au participat circa 2.000 de persoane, potrivit…

- „Cainii” sunt prudenți inaintea jocului pe care il vor susține in aceasta seara pe teren propriu cu Juventus București. Tehnicianul alb-roșilor, Florin Bratu, a declarat ca venirile lui Marius Baciu și Erik Lincar au intarit Juventus, nou-promovata putand pune probleme oricarui adversar din play-out,…

- Alina Vidican a ținut sa-și declare dragostea intr-un mod de-a drepul inedit și și-a tatuat pe spate chipul fostului sot, dar si numele acestuia pe antebrat. Fostul model pare sa regrete gestul facut, iar pentru a scapa de tatuaje trebuie sa scoata din buzunare o mica avere. Cristi Borcea,…

- HOROSCOP 29 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Un divorț ia cu suprindere presa din intreaga lume. Și asta pentru ca nimeni nu s-ar fi gandit la așa ceva. Scandal de proportii in SUA, acolo unde Donald Trump Jr, cel mai mare fiu al presedintelui, divorteaza de Vanessa Haydon. Cei doi erau impreuna de 13 ani si, desi au impreuna…

- Huawei P20 va fi prezentat in Paris. Inainte ca P20 și P20 Pro sa fie oficiale, P20 Lite e deja la precomanda in Romania și la Digi Mobil, scriu cei de la Playtech.ro. Huawei P20 are multe de indeplinit. Vine dupa Mate 10 Pro, un telefon care a stabilit poziția Huawei destul de bine pe piața. Totodata,…

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press. Potrivit unor oficiali de rang inalt din cadrul administratiei Trump, intre…

- Carmen Șerban nu a putut pleca in SUA, unde avea concert, pentru ca i-a fost anulata viza, chiar cand sa urce in avion. Revoltata, artista s-a adresat șefilor de la Aeroport, dar și Ambasadei SUA. Prezenta la Acces Direct, Carmen Șerban a explicat ce s-a intamplat, dar și pe cine banuiește ca ar fi…

- Luare de ostatici in Franța! Potrivit presei locale, tacatorul a intrat in supermarket, unde a deschis focul asupra unui ofiter de securitate, iar ulterior a luat mai multi ostatici. Fortele speciale de Politie au ajuns la supermarketul ”Super U”. Potrivit autoritatilor, atacatorul pretinde ca este…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca mass-media "a simplificat informatia" referitoare la contractarea in Ungaria de gaze din zacamantul de la Marea Neagra exploatat de OMV si Exxon…

- Elon Musk pare ca nu mai are foarte mult timp sa se mandreasca cu cea mai mare baterie din lume, deoarece un alt miliardar vrea sa-i depașeasca recordul, scriu cei de la Playtech.ro. Compania lui Elon Musk, Tesla, a reușit in urma cu cateva luni sa construiasca cea mai mare baterie din lume, insa performanța…

- Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune, a murit in seara de 19 martie, la 56 de ani, scvriuc ei de la Playtech.ro. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, in seara zilei de luni, 19 martie. Acesta a fost gasit decedat in baie, iar apelul la […] The…

- Simularea examenelor de bacalaureat pentru clasele a XI-a și a XII-a, a debutat luni, 19 martie, cu proba de Limba și Literatura Romana, dar și cu boicotul profesorilor, nemulțumiți de faptul ca nu au fost rezolvate problemele salariale discutate in ultima vreme cu reprezentanții Guvernului. Și dascalii…

- Țigarile IQOS sunt promovate in București. De la ultimele materiale publicitare s-a activat și Raed Arafat, care a criticat produsul pe Facebook, scrie publicația Playtech.ro. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta și fondatorul SMURD, susține ca opoziția lui fața de IQOS a venit…

- Facebook nu scapa nici in 2018 de ceea ce se dovedește a fi cea mai mare problema: influențarea utilizatorilor inainte de alegeri. Totodata, ar putea fi momentul in care va fi ceruta reglementarea rețelei pentru prevenirea unor astfel de scenarii, scriu cei de la Playtech. Victoria lui Donald Trump…

- O ferma din Tennessee, America, a ajuns in paragina. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat cu aceasta resedinta. Au intrat in aceasta casa de curiozitate. Nu se gandeau niciodata ca vor face o descoperire de asemenea amploare. Dar situatia era groaznica! Fostul proprietar al casei era un om rau si…

- E greu sa faci un top de filme fara sa fii puțin subiectiv, chiar și cand vorbim de comedii. Am incercat sa le adunam insa pe cele pe care ar trebui sa le vezi macar o data, scriu cei de la Playtech.ro. Probabil ca exista o comedie pentru fiecare tip de umor și e imposibil sa nu gasești […] The post…

- Ramona Gabor s-a mutat in urma cu cațiva ani in Dubai, acolo unde s-a reprofilat, lasand modellingul pe planul doi și intrand in afaceri imobilare. Acestea nu sunt, insa, singurele noutați din viața surorii Monicai Gabor. Se pare ca nu doar financiar sta foarte bine, ci și pe plan personal. (NU RATA,…

- O șicanare in trafic s-a lasat cu focuri de arma pe o strada din București. Doi șoferi s-au certat in trafic, iar unul din ei a scos pistolul și a tras in direcția celeilalte mașini. Celalalt protagonist a chemat Poliția iar agresorul a fost prins. Agresorul a folosit o arma airsoft. Incidentul a pornit…

- Spotify a venit in Romania. A fost, aproape, ca și cand Dumnezeu s-a pogorat din ceruri in triluri de harpa. Aproape, ca realitatea e puțin diferita. Ne-a incantat și pe noi, am inceput sa ne facem conturi și sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile, scriu cei de la Playtech.ro. Spotify…

- Ramona Gabor se afla de puțin timp in Romania, in ultimii șase ani ea locuind in Dubai. Sora Monicai Gabor a marturisit ca nu mai locuiește in Dubai, vrea sa se mute in America, acolo unde se afla și iubitul ei, cu care se iubește de aproape un an de zile. Modelul nu a dorit […] The post Ramona Gabor…

- La sfarsitul lunii februarie 2018, in evidentele AJOFM Mehedinti erau inregistrati un numar total de 9.700 șomeri, ceea ce corespunde unei rate a somajului in judet de 9,32 %. Din totalul de 9.700 someri inregistrati (din care 3.927 sunt femei), 1.860 sunt someri indemnizati (19,18%), iar 7.840 someri…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a anuntat luni ca organizeaza o campanie care se adreseaza persoanelor ce doresc sa lucreze in cadrul fabricii din Cluj. In acelasi timp, grupul sustine absolventii prin programe dedicate tinerilor viitori manageri si printr-un program…

- Dupa ani buni de așteptari, Spotify intra oficial in Romania din 12 martie 2018. Așa ca poți sa-ți faci deja cont, daca n-ai pe alte servicii, scriu cei de la Playtech.ro. Au trecut cațiva ani de cand au inceput sa apara zvonurile cu privire la intrarea Spotify in Romania, dar pana acum, totul a ramas…

- Jurnalistii din Timisoara continua protestul fata de primarul Timisoarei, care este si presedinte al PNL Timis, dupa ce edilul a refuzat sa isi retraga cuvintele jignitoare adresate unor jurnalisti. Pe subiectul violentei verbale a lui Nicolae Robu s-a pronuntat la un moment dat si Ludovic Orban.

- Tatal lui Catrinel Sandu și-a vizitat fiica in America, iar cand s-a intors a facut mai multe marturii. Parintele a spus, intre altele, ca ea nici nu se gandește sa revina in Romania, deși peste Ocean este foarte greu. „Ne iubim, ne intelegem, avem o telepatie, cea mica mi-a furat zodia, cea mare ochii,…

- Carlee Benear are 30 de ani si este din Woodlands, Texas, America. Femeia are un stil unic de a isi hrani copilul. Carlee Benear posteaza des pe instagram poze si clipuri video in timp ce face yoga si alapteaza. Femeia a nascut in urma cu 19 luni al treilea copil al familiei. Acum, se foloseste […]…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise in urma unui atac armat intr-un camin de la Universitatea din Michigan. Poliția locala nu a oferit detalii despre identitatea victimelor și despre suspect, care este inca in libertate. Campusul universitar a fost inchis. Suspectul este un tanar in varsta de 19 ani,…

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri dimineata in campusul Universitatii Central Michigan din nordul Statelor Unite, a anuntat universitatea, avertizand ca un suspect in varsta de 19 ani nu a fost inca arestat, relateaza AFP. "Campusul a fost inchis", a anuntat universitatea pe…

- Noul telefon lansat de Samsung are procesoare de top la interior, dar asta nu inseamna ca performanțele telefonului sunt la nivelul așteptarilor, ba din contra, Scriu cei de la Playtech.ro. Samsung Galaxy S9 este disponibil in doua variante de procesor. Cea pe care o vei primi in Europa este a telefonului…

- Toamna trecuta, Facebook a pornit un experiment pe profilele utilizatorilor din mai multe tari. Acesta separa fluxul normal de stiri in doua tab-uri separate, unui pentru prieteni si unul pentru paginile pe care utilizatorii le urmaresc, numit Explore. Se pare insa ca la numai patru luni distanta, compania…

- Dragoș Buliga, regizorul serialului „Las Fierbinți”, a caștigat marele premiu la un festival din America. Producția cu care a caștigat il are in rolul principal pe Armand Assante. Scenariul este scris de Octav Gheorghe, fost publicitar, care a lucrat la marile show-uri ale Pro TV și și-a pus semnatura…

- Un profesor a fost retinut de politie miercuri, dupa ce fortele de ordine au intervenit in urma unor informatii despre un atac armat intr-un liceu de la Dalton, in Georgia, si l-au gasit pe instructor baricadat intr-o sala de clasa, a anuntat Departamentul Politiei din Dalton, relateaza Reuters.…

- ASUS Zenfone 5 a fost anunțat in timpul MWC 2018. Este un device care sigur o sa-ți atraga privirea macar o data. In 2018 mai mult ca oricand, ASUS a luat in serios și designul, nu doar specificațiile, prețul și funcționalitațile, scriu cei de la Playtech.ro. ASUS Zenfone 5 este un telefon mare, daca…

- Tragedie in fața unei banci din Zurich! Un barbat a deschis focul, iar doua persoane au fost lovite. Ambele au decedat la scurt timp. Poliția il cauta pe atacator. Doua persoane au fost impușcate mortal in fața unei sucursale a bancii UBS din Zurich. Identitatea atacatorului este, deocamdata, necunoscuta.…

- Doua persoane au fost ranite prin impuscare in noaptea de joi spre vineri in campusul unei universitati din Louisiana, in sudul Statelor Unite, a anuntat conducerea institutiei, care a precizat ca locul a fost securizat, scrie AFP.

- Philipp Plein a implinit 40 de ani și a dat o petrecere de fițe pentru prietenii lui! Celebrul designer a petrecut pe un yacht de lux in America, vineri (16 februarie). Nu au lipsit, desigur, cele mai scumpe șampanii de pe piața, tortul și meniul de fițe. Așa cum era de așteptatcand vine vorba de […]…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia...

- Au trecut cu bine de doua etape in Duelul Ansamblurilor, dar pe masura ce inainteaza in concursul TV Duelul Ansamblurilor, „Dansatorii de pe Someș” au o misiune tot mai grea, dar deloc imposibila. Marți, 6 februarie, de la ora 15, incepe un nou duel la ProTV. Jucaușii pregatiți de Emil Bodea se intrec…

- Un agent de paza din Constanta care insotea un tren de marfa a folosit pistolul cu cartuse din cauciuc pe care il avea asupra lui, in gara Deva, politia efectuand cercetari in acest caz dupa ce o persoana a reclamat ca ar fi fost ranita in timp ce traversa liniile de cale ferata, a informat [...]