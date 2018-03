Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- Politistii din Chisinau au identificat cine este femeia ucisa recent in Capitala, al carei corp dezmembrat a fost gasit marti, 13 martie, intr-o geanta aruncata in tomberonul de gunoi al unui bloc de locuit din sectorul Buiucani.

- Focuri de arma dupa o șicanare in tafic, in Capitala. Un șofer a sesizat poliția ca a fost șicanat in trafic, in sectorul 2, apoi unul din ocupanții celeilalte mașini a tras mai multe focuri de arma spre autoturismul sau. Polițiștii din Capitala au depistat autoturismul din care s-a tras, precum și…

- Oamenii spun ca acolo unde era scandalul, era și tanarul, insa nu l-au crezut capabil sa provoace o asemenea tragedie – pe de o parte pentru familia lui, iar pe de alta parte pentru familia iubitei sale. Tanara de 23 de ani, din Șilindia, lasa in urma un copil in varsta de 3 ani. In ultima perioada,…

- Primarul General, Gabriela Firea: Ajutam concret autoritatile de la Chisinau: vom sprijini lucrarile de reabilitare a unei maternitati precum si ale unui liceu unde invata o mie de elevi. Donam 20.000 de carti bibliotecii municipale din Chisinau si oferim expertiza specialistilor nostri in administratie.…

- Un barbat urmarit internațional de autoritațile judiciare din Ungaria, pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți, a fost depistat de polițiștii din Vaslui. In ziua de 28 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui și polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești…

- Oamenii strazii au refuzat sa mearga in adaposturile puse la dispoziție de primarie. Deși temperaturile au coborat cu mult sub o grade, aceștia au preferat sa ramana in continuare pe strazi, in plin ger, in ciuda eforturilor depuse de jandarmi. La Braila, pe un ger cumplt de minus 13 grade, polițistii…

- Un adolescent de 17 ani, din Braila, banuit ca anul trecut, purtand o cagula si avand asupra sa un pistol de jucarie, a furat dintr-un magazin de bijuterii din Galati o cutie cu mostre, a fost identificat de catre politisti, el fiind in arest preventiv pentru o alta fapta. Polițiștii din Galati, cu…

- Oamenii legii continua sa efectueze masuri de prevenire si contracarare a ilegalitatilor in domeniul procesarii carnii, fabricarii mezelurilor si afumaturilor din carne pe piata interna de consum. Politistii impreuna cu specialistii ANSA au efectuat un control inopinat la doua intreprinderi din raionul…

- Un tata și-a ucis cu brutalitate copilul, apoi i-a pus trupul intr-un sac de gunoi. Un tata din Chicago este acuzat ca aproape și-a decapitat fiul cel mai mic, dupa ce trupul baiatului a fost descoperit intr-un sac de gunoi din casa lor. Polițiștii au primit un telefon pentru a se deplasa la casa barbatului…

- Ieri, 21 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures au prezentat parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, doi barbati retinuti, in data de 20 februarie a.c., ce sunt banuiti de comiterea a 3 furturi din locuinte de pe raza orașului Ocna Mures. Procurarii Parchetului de pe langa…

- Petrica Balint, zis Bedeu, a fost protagonistul unui nou scandal cu politistii dupa ce a fost prins circuland cu viteza pe o strada din Timisoara. Oamenii legii l-au tras pe dreapta pe Calea Lugojului dupa ce a fost filmat cu aparatul radar circuland cu 100 km/h in conditiile in care pe tronsonul de…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Un elev care a intrat cu un pistol intr-un liceu din Ineu, judetul Arad, a fost cautat de echipaje de politisti si jandarmi, luni, si a fost gasit intr-un restaurant din localitate. In urma controlului corporal, s-a constatat ca acesta avea un pistolul de jucarie.

- O femeie din India și-a pierdut viața in timp ce se afla intr-un parc de distracții din statul Haryana. Aceasta se distra de minune alaturi de familie pe o pista de karing, dar la un moment dat parul i s-a prins de roțile unei mașini. Polițiștii au explicat ca scalpul ei a fost smuls…

- LEFURI DIMINUATE! AGITATIE… Zi agitata si plina de nemultumiri, ieri, pentru angajatii Serviciilor judetene de Permise si Inmatriculari Auto si cei de la Pasapoarte. Oamenii s-au trezit cu salariile micsorate, dupa revolutia fiscala a penalilor Dragnea si Valcov, unii si cu 300 de lei, fata de lefurile…

- Incident armat in statul american Maryland, la Fort Meade, chiar langa sediul Agenției Naționale de Securitate. Trei oameni au fost raniți prin impușcare, iar agresorul a fost reținut de polițiști.

- Cei care pica proba practica pentru obtinerea permisului sunt nevoiti sp astepte trei luni pentru a sustine din nou "orasul". Politistii sunt acuzati ca au ridicat foarte mult stacheta, astfel ca procentul de promovabilitate este dezastruos, adica unul din doi candidati pica examenul. Din acest motiv,…

- Polițiștii de frontiera au tras mai multe focuri de arma pentru a opri mai multe persoane care transportau spre interiorul țarii colete voluminoase. In pachete erau cateva mii de cutii de țigari de contrabanda. Un echipaj al poliției de frontiera de la Sighetu Marmației a fost obligat sa iși foloseasca…

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata, intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. Imediat la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate. In urma acțiunilor comune desfașurate…

- UPDATE: Ulterior s-a aflat ca este vorba despre un localnic, mai exact un barbat in varsta de 42 de ani, din localitatea Covasanț și care, pe fondul unei certe violente cu nevasta, ce se pare ca nu fusese de acord cu faptul ca soțul cumparase un TIR, a hotarat sa termine cu lumea aceasta și a plonjat…

- Polițiștii canadieni din Toronto se confrunta cu un caz fara precedent. Ramașițe umane a trei persoane au fost gasite ingropate in straturile de flori ale unor cetațeni iar principalul suspect pentru crime este chiar peisagistul care s-a ocupat de respectivele proprietați. Polițiștii din Toronto se…

- FEMEIE BANUITA DE SAVARSIREA INFRACTIUNII DE TALHARIE CALIFICATA, RETINUTA DE POLITISTI Sambata, 27 ianuarie a.c., politistii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Focșani au retinut o femeie, de 39 de ani, banuita de savarsirea unei infractiuni de talharie…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Imaginile au devenit virale si au starnit un val de reactii din partea internautilor. Oamenii fac glume pe seama soferului si spun ca amenda va fi mai mare decat valoarea autoturismului. Autoritatile nu s-au sezizat deocamdata, insa barbatul poate primi o amenda intre 10.000 si 20.000 lei.…

- Polițiștii din județul Suceava au fost alertați, dupa ce o fetița, mama și bunica ei au disparut in acceași zi din orașul Dolhasca. Copila și cele doua femei au plecat de acasa, iar rudele spun ca nu mai au nicio veste de la ele de mai mult de șapte zile. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un barbat care a cauzat un accident rutier soldat cu avarierea mai multor autoturisme.”La data de 23.01.2018, în jurul orei 00:08, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati cu…

- Banuit de infracțiunea de lovire sau alte violențe, identificat de polițiști La data de 23 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Milcovul au depistat si identificat un barbat, de 24 ani, din comuna Vulturu, banuit de comiterea infractiunii de lovire sau alte…

- Un barbat urmarit international de autoritatile din Belgia pentru savarsirea infractiunii de omor a fost depistat de politistii din Bistrita Nasaud.La data de 22 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita ndash; Nasaud au depistat…

- Eleva impușcata intr-o școala din Texas. Adolescenta de 15 ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce un suspect a deschis focul in cantina școlii. Polițiștii au reținut un suspect care ar fi deschis focul intr-o școala din Texas. E vorba despre un adolescent de 16 ani care ar fi de asemenea…

- Politistii craioveni au fost nevoiti sa foloseasca focuri de arma pentru prinderea unor tineri care au patruns intr-un magazin in noaptea de sambata spre duminica. Astfell, potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, in noaptea de 20/21.01.2018, in jurul orei 01: ...

- Tragedia s-a petrecut sambata, cand un sofer de 40 de ani a pierdut, se pare, controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in Arges. In masina, alaturi de sofer, erau cei doi copii ai sai, de 11 si, respectiv, 13 ani. Tatal a reusit sa-l salveze pe cel mai mic, dar nu a mai putut face nimic pentru…

- Hoții au spart trei case in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit polițiștilor, in afara de locuința cantarețului Ruslan Lazarin, hoții au mai pradat alte doua case. In toate cele trei cazuri, oamenii legii efectueaza cercetari. „In cursul zilei de astazi au mai fost facute doua sesizari cu…

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tânar, care, fiind sub control judiciar, ar fi sustras material lemnos și ar fi condus un autovehicul, neavând permis de conducere.Conform IPJ Cluj, la începutul lunii ianuarie a.c., cel în cauza, un tânar,…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- AUTOTURISM DAT IN URMARIRE DE AUTORITAȚILE DIN GERMANIA, GASIT DE POLIȚIȘTII VRANCENI Polițiștii din Vrancea au depistat un autoturism, care era dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, dupa ce ar fi fost sustras. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data…

- Totul s-a intamplat in 4 ianuarie, in jurul orei 12.15, cand autoritațile au fost sesizate, prin 112, de catre pagubit, un batran de 79 de ani din municipiu, care reclama faptul ca un necunoscut i-ar fi furat o suma importanta de bani din locuința. „Polițiștii s-au deplasat de indata…

- Timp de patru zile, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Oamenii legii au aplicat aproape 150 de sanctiuni contraventionale soferilor indisciplinati, 57 dintre acestea fiind pentru nerespectarea…

- Zeci de taximetristi din municipiul Buzau au fost luati la control de oamenii legii. Printre cei vizati de politistii au fost soferii de taxi din fata Garii CFR Buzau. In mod surprinzator, taximetristii s-au aratat incantati de controale, deoarece vor sa fie eliminata pirateria. Politia a urmarit legalitatea…

- In noaptea de 1 spre 2 ianuarie, la ora 03.00, pe strada Progresului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulatie in urma caruia trei autoturisme ce erau parcate au fost avariate. Cercetarile efectuate de politisti au relevat ca banuit de comiterea faptei este un tanar de 24 de ani,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat un cetatean roman pe numele caruia era emis un mandat european de arestare de catre autoritatile romane, pentru savarsirea infractiunii de talharie.Potrivit Garzii de Coasta, la sfarsitul saptamanii trecute,…

- Cea mai mare captura de materiale pirotehnice facuta vreodata de poliția din Constanța a fost realizata la Eforie Nord. Oamenii legii au prins mai multe persoane care urmau sa comercializeze aproape 4 tone de artificii și petarde în mod ilegal. Suspecții au fost reținuți, iar marfa confiscata.…

- Politistii calaraseni au participat la serbarile de Craciun organizate in scolile din oras. Oamenii legii au adresat sfaturi utile pentru prevenirea victimizarii minorilor si a delicventei juvenile pe timpul vacantei de iarna.

- Marți seara, in jurul orei 22:15, Dan B., in varsta de 39 de ani, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, la volanul unui autoturism VW Golf din 2009, inmatriculat in Norvegia. In urma verificarilor efectuate, polițiștii de frontiera au constatat ca mijlocul de transport…