- Busculada sfarsita cu lovituri de cutit la ceremonia funerara organizata la Los Angeles pentru cantaretul Nipsey Hussle, impuscat mortal in fata magazinului sau din sudul metropolei. Cel putin 12 persoane au fost ranite, doua dintre ele in stare critica. Cateva sute de persoane s-au adunat pentru a…

- Momente de coșmar la ceea ce se presupunea a fi un moment solemn in memoria rapperului american Nipsey Hussle. Artistul a fost ucis in plina strada, duminica, iar mai mulți oameni s-au strans la priveghi, pentru a-și lua „adio”.

- LAPD a anuntat luni noapte ca un barbat in varsta de 29 de ani, Eric Holder (foto jos), este suspenct in cazul asasinarii rapperului Nipsey Hussle, scrie Variety. Politia a cerut ajutorul cetatenilor in vederea localizarii lui Holder. Potrivit detectivilor, Holder l-a impuscat duminica pe…

- Cel putin sase persoane au fost ranite luni seara intr-o busculada produsa in timpul unei ceremonii funerare organizate la Los Angeles pentru rapperul Nipsey Hussle, impuscat mortal duminica in fata magazinului sau din sudul orasului, relateaza marti AFP. Sute de persoane s-au adunat pentru a aduce…

- Nipsey Hussle a fost una dintre cele trei persoane impuscate. Incidentul s-a petrecut la ora locala 15.20 (noaptea duminica spre luni in Romania, ora 01.20), in fata magazinului Marathon Clothing, pe care acesta abia il deschisese. Celelalte doua persoane impuscate se afla in stare critica, insa…

- Cinci persoane au fost impuscate mortal si alte cinci au fost ranite in statiunea turistica Cancun din Mexic, dupa ce atacatorii au intrat intr-un bar si au deschis focul, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Procurorii din statul Quintana Roo au informat ca atacul de sambata a avut loc in…

- los angelesTrei persoane au fost ucise si alte patru au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, in timpul unui schimb de focuri de la o sala de bowling din apropiere de Los Angeles, a anuntat politia din California, citata de AFP.

- Mai multe persoane au fost impuscate sambata intr-o sala de bowling in apropiere de Los Angeles, a anuntat politia citata de AFP si Reuters, relateaza Agerpres.Politia din orasul Torrance, situat la circa 30 kilometri de Los Angeles, a transmis pe Twitter ca exista "informatii privind tiruri…