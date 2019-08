Stiri pe aceeasi tema

- Un atac a avut loc sambata dupa amiaza la o moschee din apropierea orașului norvegian Oslo. Mai multe focuri de arma au fost trase, iar un suspect a fost arestat. O persoana a fost ranita. Atacul a avut loc in moscheea din capitala norvegiana, a anunțat Poliția, potrivit AFP și hotnews.ro. "O persoana…

- Neymar, atacantul brazilian al lui PSG, ar putea scapa de acuzele de viol. Potrivit raportului incheiat de comisarul Juliana Lopes Bussacos, nu sunt suficiente probe pentru a-l acuza pe acesta de viol sau agresiune. In ultimele doua luni, acest caz a fost aproape zi de zi pe coperta presei braziliene.…

- Gabriel Christian Natale-Hjorth, in varsta de 18 ani, si Finnegan Lee Elder, in varsta de 19 ani, au fost arestati dupa ce carabinierul Mario Cerciello Rega a fost injunghiat mortal, joi noaptea, la Roma.Intr-o fotografie distribuita masiv de presa italiana si internationala, Natale-Hjorth…

- Un cetatean bosniac, suspectat de legaturi cu atacatorii jihadisti din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a fost arestat saptamana trecuta in Germania, au anuntat joi Politia si Parchetul din aceasta tara, transmite AFP, titreaza Agerpres. Barbatul, de 39 de ani, a carui identitate nu a fost dezvaluita…

- Un pastor din Brazilia a fost impușcat mortal. Poliția i-a reținut pe doi dintre cei 55 de copii ai acestuia. Anderson do Carmo, in varsta de 52 de ani, a fost impușcat in data de 16 iunie in garajul locuinței sale din Niteroi, in apropiere de Rio de Janeiro. Potrivit presei locale, suspecți sunt doi…

- Aniversarea ansamblului, care a traversat cei 50 de ani si cu perioade faste si mai putin faste, a fost prilej de jubilatie pentru cei mai multi dintre artistii care s-au aflat la festivitatile de vineri, solisti vocali si instrumentisti, dansatori, instructori. Pentru cei mai in varsta,…

- O familie din Acapulco a sfarșit in cel mai tragic mod. Un grup de barbați inarmați au intrat in apartament și i-au impușcat pe membrii familiei. Potrivit poliției, tragedia a avut loc in jurul orei 1:00 dimineața (ora locala). Mai mulți barbați inarmați au intrat in apartamentulul familiei din Acapulco.…

- Jucatoarea Simona Halep, locul 3 WTA, o va întâlni, joi, pe sportiva poloneza Magda Linette, numarul 87 mondial, în turul doi al probei de simplu feminin de la Roland Garros, potrivit programului anuntat de organizatori, citat de News.ro.Meciul dintre Halep si Linette va fi al…