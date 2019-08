Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o galerie comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista",…

- Sase persoane, doi barbați, trei femei și un copil de 10 ani, au fost ucise aseara cu focuri de arma intr-o casa din Zagreb, capitala Croatiei. Singurul supraviețuitor este un bebeluș de șapte luni, care a scapat nevatamat. "Politia a fost alertata in jurul orei locale 21.30 (19.30 GMT) de catre localnicii…

- O femeie din SUA, care a fost sechestrata și maltratada de soțul ei a fost salvata grație unui bilet pe care l-a lasat intr-o pizzerie. Potrivit El Paso Times, femeia in varsta de 32 de ani, a fost sechestrata de partenerul ei de viața. Poliția a reușit sa o salveze dupa ce aceasta a lasat un bilet…

- Politistii de frontiera suceveni au retinut, la finele saptamanii trecute, aproape 4.000 de pachete de tigari de contrabanda, dupa o actiune in care au facut uz de arma.Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, un…

- Asupra politistului ucis in misiune in judetul Timis, duminica, au fost trase trei focuri de arma, atacatorul, care nu a fost prins, fiind in continuare inarmat, a anuntat adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, Florian Dragnea. "Asiguram ca au fost luate toate masurile posibile pentru identificarea…

- Un grup care a strâns milioane de dolari într-o campanie inițiata cu ajutorul GoFundMe a anunțat ca a început construcțiile zidului de la granița cu SUA, pe proprietate privata, scrie CNN. Grupul "We Build the Wall" ("Noi construim zidul"), fondat de un…

- Un copil în vârsta de 2 ani din Guatemala a murit marți, dupa ce a fost preluat în custodie de autoritațile americane la granița cu Mexic, scrie Rueters. Baiatul a fost dus la spital la trei zile dupa intervenția autoritaților americane, unde a fost diagnosticat cu pneumonie.…

- O explozie și mai multe focuri de arma au avut loc miercuri in zona Shahr-e-Naw situata in centrul capitalei Afganistanului, Kabul, dar nu se stie cu exactitate daca exista victime, relateaza postul Al-Jazeera, conform Mediafax.Nusrat Rahimi, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor…