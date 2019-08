Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane si atacatorul au fost ucise intr-un schimb de focuri in Dayton, Ohio (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat politia duminica dimineata. ''Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise. Cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor'' , a declarat politia pe Twitter.…

- Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o galerie comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista",…

- Cel puțin trei oameni au murit sambata in dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat intr-o cladire din sud-vestul Germania, insa nicio persoana aflata in cladirea afectata nu a fost ranita, a anunțat Poliția germana, potrivit agenției de știri Dpa și postului Deutsche Welle, scrie Mediafax.Nicio…

- Inspectoratul de Poliție Balți intervine respectuos catre cetațeni de a contribui la identificarea persoanei din imagine.Persoana este suspecta in comiterea unei infracțiuni.La data de 26.12.

- O persoana a fost ranita luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau sase oameni a intrat intr-un TIR pe A1 la kilometrul 273 + 500, pe calea 2, viaductul Aciliu, a anuntat Politia. "A1, km. 273+500,...

- Un individ a tras focuri de arma, miercuri in jurul orei 10.00 (11.00, ora Romaniei), in zona Weisenburger din orasul Dortmund. Cel putin o persoana a fost ranita in incidentul armat. Politia a confirmat ca o persoana a fost ranita, precizand ca victima nu prezinta risc vital. Autoritatile germane au…

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui incident armat produs miercuri in orasul german Dortmund, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de site-ul publicatiei Der Westen, conform Mediafax.Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT la adresa Alexandrei Lancrajan:…

- Politia germana a retinut provizoriu un suspect in cazul uciderii oficialului Walter Lubcke (65 de ani) care a fost gasit impuscat in cap pe terasa casei sale din Wolfhagen, la marginea orasului Kassel pe 2 iunie.