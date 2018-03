Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a anuntat Politia, prin apel la 112, ca a fost sicanat în trafic, unul dintre ocupantii celeilalte masini tragând mai multe focuri de arma asupra autoturismului condus de acesta, potrivit Politiei Capitalei.

- Un sofer a anuntat Politia, prin apel la 112, ca a fost sicanat in trafic, unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului condus de acesta, potrivit Politiei Capitalei. Politistii au fost alertati in jurul orei 15.40, prin apel la 112.…

- 560 de sanctiuni contraventionale aplicate participantilor la trafic in acest sfarsit de saptamana / 46 permise de conducere retinute de politistii cu atributii pe linie rutiera. In aceste zile, ca urmare a neregulilor constatate in trafic, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Sintagma din titlu ii aparține distinsului domn Frans Timmermans, fiind lansata la capatul inspecției cvasi-cordiale pe care a efectuat-o la București, in calitate de prim-vicepreședinte al Comisiei Europene și ca responsabil al Dosarului Justiție din țarile U.E.

- Barbat de 27 de ani care a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, anunta Mediafax.

- Barbat de 27 de ani care a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, transmite News.ro. Polițiștii l-au urmarit pe barbat in trafic.

- Au fost focuri de arma sambata dimineata in Capitala pentru prinderea unui sofer fara permis, aflat la volanul unei masini inmatriculate in Marea Britanie. Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor.

- Focuri de arma sâmbata dimineata în Capitala pentru prinderea unui sofer fara permis, aflat la volanul unei masini înmatriculate în Marea Britanie. Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor.

- Un conducator auto, din comuna gorjeana Negomir, este anchetat de politie pentru fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Astfel, politisti din cadrul Postului de Politie Negomir au depistat la sfarsitul saptamanii trecute in trafic un barbat, de ...

- In conditiile avertizarilor meteorologice, Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, emise de ANM, se asteapta ca, incepand de maine 25 februarie si pana la data de 28 februarie a. c., in Bucuresti, sa ninga abundent si sa se depuna strat consistent de zapada pe carosabil.

- Un sofer beat si fara permis de conducere, care circula la volanul unui autoturism in miez de zi pe o strada din Falticeni, a fost prins de polițisti dupa ce a fost implicat intr-o tamponare in urma careia masina acestuia s-a rasturnat.Joi, in jurul orei 13.30, Poliția municipiului Falticeni a fost…

- Dosar penal "in rem" dupa prabusirea pasarelei din Gara de Vest Ploiesti Trafic feroviar blocat pe magistrala Bucuresti - Brasov, dupa ce o pasarela metalica din Gara de Vest Ploiesti s-a prabusit peste calea ferata, februarie 2018. Foto: Simona Uta. Politia a deschis dosar penal in rem privind incidentul…

- La data de 13 februarie 2018, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat si o femeie, ambii de 36 de ani, din Bucuresti, ca persoane banuite de comiterea unui furt in data de 17 iulie 2017, dintr-un apartament din Alba Iulia. La…

- Crima in Buzau comisa de un barbat drogat. Polițiștii sunt in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis, iar soția sa a fost grav ranita, dupa ce au fost injunghiați de nepotul lor. Tanarul de 23 de ani, care ar fi consumat etnobotanice, și-a atacat unchiul și matușa cu un cuțit și apoi a fugit. Agresorul…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Un barbat, de 48 de ani, din Turda, judetul Cluj, care locuiește in Italia, nu a mai luat legatura cu familia din cursul lunii martie 2017. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca HADAREAN ADRIAN-GABRIEL, de 48…

- Mai multi conducatori auto sunt anchetati de politie, in urma unei incaierari care a avut loc aseara in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. In altercatie au fost implicati si taximetristi. Scandalul s-a lasat cu masini avariate. Poliția a deschis doua dosare penale pentru distrugere dupa altercația respectiva.…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Polițiștii Secției nr. 2 Micalaca au depistat in trafic un barbat care a condus sub influența alcoolului. Polițiștii au depistat un barbat de 45 de ani, din localitatea Tisa Noua, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Arad. In urma testarii cu aparatul alcooltest…

- Medicul psihiatru Eduard Motoescu, directorul medical al Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Alexandru Obregia” din București, vorbește, la interviurile Libertatea LIVE , despre stresul la munca, la școala sau in trafic. Stresul afecteaza din ce in ce mai mulți adulți și copii, in condițiile in care civilizația…

- Care sunt solicitarile ALDE pentru viitorul program de guvernare Neintroducerea de noi taxe si impozite, legile parteneriatului public-privat, minelor, precum si o redefinire a Declaratiei 600 sunt doar cateva dintre solicitarile ALDE pentru noul program de guvernare, au precizat surse din partid. "Vrem…

- Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto, care, fiind sub influența alcoolului, a provocat un accident de circulație cu pagube materiale. La 14 ianuarie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului…

- Persoana vatamata a mentionat ca a retinut fizionomia persoanei care i a retras fraudulos banii, iar ulterior, plimbandu se prin cartier, a observat un barbat ale carui trasaturi semanau foarte mult cu cel care aparea in inregistrarile video prezentate de politisti. Acesta l a verificat pe Facebook,…

- La data de 10 ianuarie 2018, in jurul orei 15.45, politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din Apoldu de Sus, in timp conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fata de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit, vineri seara, dupa stingerea unui incendiu care a avut loc la un bloc de locuinte din Bucuresti, politisti avand indicii ca persoana respectiva ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, potrivit Politiei Capitalei.

- Vineri dimineata, in municipiul Bucuresti, pe arterele rutiere se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta. De asemenea, suprafata carosabila este umeda, iar acest factor poate cauza derapaje si creste distanta de franare, avertizeaza Politia.

- Un barbat de 40 de ani din Chisinau a fost impuscat in regiunea capului in seara de joi, 28 decembrie, intr-un local din sectorul Ciocana al Capitalei. Acesta a fost transportat de urgenta la spital.

- Potrivit unor surse apropiate anchetei, pe eticheta dispozitivului este trecut anul de fabricatie 2009, iar pretul este evaluat la aproximativ 300 de euro, datele de pana acum aratand ca ar fi fost montat de catre o persoana fizica, si nu in baza unui mandat de siguranta nationala. In urma…

- Panica în Washington în urma unor împușcaturi auzite în apropierea unei stații de metrou din nord-vestul capitalei SUA. Poliția cauta un barbat de 40 de ani, afro-american, îmbracat în haine negre, despre care se crede ca ar avea legatura cu acest…

- De Craciun, mai multi soferi au fost surprinsi bauti la volan in Cluj Inspectoratul Judetean de Politie Cluj a informat ca in ziua de Ajun si in zilele de Craciun mai multi soferi au fost depistati sub influenta bauturilor alcoolice. "(...)La data de 24.12.2017, în jurul orei 02:30, politisti…

- La data de 26 decembrie a.c., in jurul orei 07.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment cu victima, in Onesti. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca un tanar de 23 de ani, din Bucuresti, in timp ce conducea o autoutilitara pe bulevardul Oituz, nu a pastrat…

- Weekendul trecut, un tanar de 23 de ani din Bistrița-Nasaud, scotea pistolul pe geamul mașinii și tragea cu arma spre un alt autoturism in trafic, dupa o banala șicanare. Polițiștii l-au „pescuit” pe pistolar din trafic, in timp ce se indrepta spre Bistrița:

- Politia australiana a arestat un sofer dupa ce acesta a intrat cu masina in multime, la Melbourne, relateaza BBC News.Masina ”a intrat in coliziune cu un numar de pietoni” pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria. Citește…

- Un alt sofer a filmat intreaga scena cu camera de bord iar in inregistrare se aud indicatiile pe care i le dadea suceveanului ratacit in trafic. De remarcat faptul ca genele lungi ale farurilor masinii celui derutat nu i-au impresionat deloc pe participanții la trafic.

- Pompierii sibieni au intervenit pentru cautarea unui autoturism posibil cazut in raul Olt, zona localitații Boița. Marti, in jurul orei 13.00, echipajul de scafandri a confirmat existența unui autovehicul in apa. La scurt timp, masina, inmatriculata in Bacau, a fost scoasa, iar in interiorul…

- In plin scandal, taximetristii din Bucuresti mai primesc o... lovitura. Daca aveati impresia ca le-ati vazut pe toate si ati trait tot ce se putea trai pe durata calatoriei cu taxiul, va inselati amarnic.

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- O sicanare in trafic s-a incheiat cu focuri de arma, pe un drum national din Salaj. Protagonistul este un tanar de 23 de ani din Bistrita-Nasaud, care a vrut sa isi potoleasca adversarul de pe sosea cu pistolul. Cumparase arma din strainatate si a introdus-o ilegal in Romania.

- Un barbat din Timișoara a spart parbrizele mai multor mașini dupa o cearta cu iubita. Tanarul a fost observat de un șofer de taxi care a alertat imediat Poliția. Pentru ca era baut și devenise agitat, barbatul a fost incatușat de polițiștii locali in zona campusului universitar din Timișoara, noteaza…

- Poliția fost sesizata duminica, 17 decembrie, la ora 10:27, de șoferul unui autoturism despre faptul ca in timp ce se deplasa pe Drumul Național 1C, prin localitatea Galgau, o persoana necunoscuta, care circula cu autoturismul in aceeași direcție de mers, a facut uz de arma spre autoturismul pe care…

- Poliția fost sesizata duminica, 17 decembrie, in jurul orei 10.30, de un sofer cu privire la faptul ca in timp ce se deplasa pe Drumul Național 1C, prin localitatea Gilgau, o persoana necunoscuta, care circula cu autoturismul in aceeași direcție de mers, a facut uz de arma spre autoturismul pe care…

- Politia de Frontiera anunta ca, pentru perioada sarbatorilor de iarna, pentru evitarea aglomerarilor, au fost luate toate masurile pentru reducerea timpilor de asteptare si asigurarea unui control eficient si operativ.

- Politistii au primit o a doua sesizare privind fapte de amenintare la metrou, facand investigatii pentru a stabili circumstantele. Sesizarea vine dupa ce o alta persoana a reclamat ca in jurul orei 10.00 a fost amenintata de o femeie, la statia de metrou Unirii 2. "A fost primit un e-mail…

- UPDATE 11:50: O suspecta a fost retinuta, politia urmand sa stabileasca daca este vorba despre persoana cautata, a declarat Diana Sarca, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, la Realitatea Tv. 11:43 Inca un incident la metrou, vineri dimineața in București. O ...

- Un barbat din Techirghiol s a ales cu dosar penal dupa ce s a urcat la volan fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un barbat, de 35 de ani, din orasul Techirghiol, judetul Constanta, care…