- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala, au depistat in trafic, pe raza comunei Schela, un barbat de 70 ani din localitate care conducea un autoturism, desi avea permisul de conducere retinut din data de 22.07.2017. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala. In aceeasi zi,…

- Politistii din Pitesti au surprins in flagrant delict un barbat banuit de inselaciune prin metoda accidentul. Potrivit IPj Arges, la data de 6 martie a.c., politistii Sectiei 1 Politie Pitesti au surprins in flagrant delict un un barbat banuit de savarsirea infractiunii de inselaciune. Din cercetari…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic, pe raza comunei Ivesti, un autoturism care circula pe D.N. 25 din directia Galati spre Tecuci. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca la volanul masinii se afla un adolescent in varsta de 15 ani, din localitate,…

- Un șofer a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a fost prins de doua ori în aceeași zi conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat.Mai exact, la data de 4 martie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au…

- Șoferul urmarit cu focuri de arma in cartierul Rahova, dupa ce nu a oprit la semalele polițiștilor și a incercat sa calce un agent cu mașina, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Șoferul are 27 de ani și se numește Ștefan Nicolae. Barbatul a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor, iar…

Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a subliniat marti ca in Directia Nationala Anticoruptie nu se falsifica probe. "Nu se falsifica probe in DNA", a afirmat Kovesi la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care discuta solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sa din functia de procuror-sef

Cursurile vor fi suspendate si marti la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, potrivit unei informari a Biroului de presa al institutiei de invatamant superior. "Activitatile didactice vor fi suspendate si marti, 27 februarie

Fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedintele Consiliului Judetean Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, informeaza, joi, DNA.

- In jurul orelor 18.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 59 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca permisul de conducere prezentat de conducatorul auto, emis de autoritatile…

- Captura a fost facuta luni seara, in jurul orei 19:00, cand polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu au oprit in trafic, la cererea colegilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, un autoturism in care au fost gasiți trei saci de polietilena in care se aflau țigaretele de contrabanda.…

- Ieri, la ora 13.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au intervenit la un accident de circulatie sesizat prin SNUAU 112. Doua autoturisme au fost proiectate pe camp si o persoana a fost ranita, datorita neatentiei unui sofer. La fata locului politistii au constatat ca un timisorean de…

- Un sofer baut a fost depistat de politistii constanteni pe o strada din Cogealac. Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 56 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe strada…

Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia, precizand ca a respectat legea in tot ceea ce a facut.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca 27 dintre secretarii de stat propusi de PSD vor fi inlocuiti. "Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare",

Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva.

- Polițiștii clujeni au desfașurat, în acest sfârșit de saptamâna, o serie de controale în trafic, pe raza comunei Florești.”În perioada 9-11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au acționat împreuna cu polițiștii din cadrul…

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Blaj, impreuna cu polițiști din cadrul Secției de politie Rurala Blaj si in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru cresterea sigurantei rutiere si prevenirea accidentelor…

- La data de 5 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Smeeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au oprit in trafic pe dumul national 2C un autovehicul, iar conducatorul auto prezenta halena alcoolica. Politistii au identificat conducatorul autoturismului,…

Scafandrii au scos marti dimineata, in urma unui anunt la 112, un barbat din raul Dambovita, in zona Splaiului Unirii-Pod Timpuri Noi, au anuntat oficialii ISUBIF. Barbatul a fost transportat la Spitalul "Bagdasar-Arseni" dupa ce i s-au facut manevre de resuscitare. Victima in varsta de

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au oprit pentru control, la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 19.45, pe str. Principala din loc. Tatarlaua, jud. Alba, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Cetatea de Balta. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Politistii au dat zeci de amenzi, miercuri, dupa controale in trafic pe raza localitatilor rurale din apropierea municipiului Blaj. Actiunea a vizat cresterea sigurantei rutiere. Potrivit IPJ Alba, in 31 ianuarie politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au organizat, pe raza localitatilor rurale arondate,…

Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a anuntat marti, pentru AGERPRES, ca îsi da demisia de onoare, dupa ce doi muncitori si-au pierdut viata în timp ce lucrau la o conducta de termoficare în zona Iuliu Maniu.

- "Au reclamat ca li s-au sustras bunuri din masinile parcate in zona de domiciliu, respectiv Baicului. Autorul/autorii au spart unul dintre geamurile autoturismelor si au sustras din interior bunuri aflate la vedere – rucsac, tableta, radio-casetofon. Din constatarile directe facute de catre politisti…

- Polițiștii clujeni au desfașurat o serie de controale în trafic, în noaptea de vineri spre sâmbata, pe raza comunei Florești.”La data de 26/27 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au actionat pe DN1 E60 si pe strazile Eroilor…

- Sapte soferi au ramas azi-noapte fara permis de conducere, dupa ce au fost prinsi, de politistii din Singeorz Bai, la volan sub influenta alcoolului. Dintre acestia, trei s-au ales cu dosar penal din cauza unei alcoolemii mai mari de 0,4 la mie in aerul expirat. Totodata, oamenii legii au aplicat amenzi…

Cercetarile în dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina s-au prelungit din cauza ca s-a asteptat declasificarea unor documente, dar si pentru ca partile au cerut audierea unui numar foarte mare de persoane, potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES.

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Bradeanu si Sectiei de politie rurala Smeeni, au depistat in trafic pe raza localitatii Mitropolia, un conducator auto in varsta de 34 de ani care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentrație…

Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a mers marti seara intr-o vizita la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Bucuresti, se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h. Politistii recomanda…

- La data de 11 ianuarie 2018, in jurul orei 11.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus, pe raza comunei Salistea, de un tanar de 32 de ani, din Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu poseda permis…

Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sarasau au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 9.000 pachete, in valoare de peste 105.000, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Pentru retinerea contrabandistilor, politistii de frontiera…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 24 de ani, din Florești, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD

Deputatul PSD Florin Iordache se afla internat la Spitalul de Urgenta Floreasca, a afirmat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvânt al unitatii medicale, dr. Bogdan Oprita.

- Politistii din Alba au prins mai multi conducatori auto care nu au respectat regulile rutiere, in weekend-ul de Boboteaza. Trei dintre ei au dosare penale. Potrivit IPJ Alba, in 6 ianuarie, in jurul orei 20.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea,…

Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisa în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza miercuri DNA.

- Patru hoți de buzunare au fost prinși de polițiștii locali in zona Pieței 700. Oamenii legii au fost anunțați de cațiva timișoreni ca cei patru au furat portofelul unei femei care cobora dintr-un mijloc de transport. Polițiștii i-au identificat pe hoți – trei femei și un barbat – doua persoane din Timișoara…

Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu de la Directia Nationala Anticoruptie, pe motiv de incalcare a dispozitiilor procedurale.

Dumitru Pantea, la data faptei director general al Hidro Prahova SA, a fost trimis in judecata luni de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, cu acord de recunoastere a vinovatiei, in dosarul in care este acuzat de luare de mita, informeaza DNA.

- O sicanare in trafic s-a incheiat cu focuri de arma, pe un drum national din Salaj. Protagonistul este un tanar de 23 de ani din Bistrita-Nasaud, care a vrut sa isi potoleasca adversarul de pe sosea cu pistolul. Cumparase arma din strainatate si a introdus-o ilegal in Romania.

- In data de 16.12.2017, in jurul orei 23.50, politistii au depistat in trafic un tanar de 18 ani, din orasul Hațeg, care conducea un autoturism pe DN 66, in localitatea Bretea Streiului, fara a poseda permis de conducere. Totodata, in urma testarii, aparatul alcooltest a indicat, in cazul tanarului,…

- Politistii constanteni au depistat in trafic mai multi conducatori auto care s au urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Comstanta, la data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 54 de ani, care a condus un autoturism,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Sectorul PF Sarasau, au descoperit, in timpul noptii de sambata spre duminica, un transport de tigari de contrabanda aduse in tara cu ajutorul unei drone, se arata intr-un comunicat remis Agerpres. Potrivit…

- Polițiștii cliujeni au desfașurat, joi, alaturi de jandarmi, o acțiune pe raza cartierului Manaștur, din Cluj-Napoca.”La data de 14.12.2017, între orele 16.00-20.00, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, Poliția municipiului Cluj-Napoca, împreuna cu jandarmi din cadrul…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au stopat activitatea infractionala a 3 barbati, care sunt banuiti ca ar fi determinat 3 tinere sa se prostitueze, in folosul lor. 2 dintre acestia au fost arestati preventiv,…

- Un barbat de 39 de ani, din Faget, a fost depistat, in seara zilei de 11 decembrie, in jurul orei 21, in timp ce se afla la braconaj, pe fondul cinegetic Lapugiu, din județul Hunedoara. Barbatul a fost depistat in timpul unei acțiuni desfașurate de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante…