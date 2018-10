FOCURI de armă în Paris. Două persoane au fost împuşcate Conform primelor elemente ale anchetei, principala ipoteza este cea a unei reglari de conturi, a indicat o sursa din cadrul politiei.



Cele doua victime au fost transportate la spital 'in stare grava, dupa ce au fost ranite cu arma de foc', a precizat un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta.



Cei doi barbati se aflau in automobilul lor in momentul atacului, produs pe bulevardul George-V, arondismentul al VIII-lea al capitalei, in jurul orei locale 06.00, a indicat prefectura de politie, confirmand o informatie aparuta in presa.



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost raniti prin împuscare duminica dimineata, în cartierul Champs-Elysées din Paris, de agresori aflati pe o motocicleta si care au reusit sa fuga, transmite AFP, citând prefectura de politie din capitala franceza. Conform primelor elemente ale…

- Zece persoane impușcate intr-un ansamblu rezidențial din California dupa ce o persoana neidentificata a deschis focul. Printre victime se afla și un copil, iar trei persoane sunt in stare grava, scrie CNN. Incidentul s-a petrecut duminica seara, in jurul orei locale 22.45, a anunțat un purtator de cuvant…

- Trei persoane au fost impuscate marti seara in apropierea unei statii de metrou din nordul Londrei, iar valul de violenta cu care se confrunta Marea Britanie continua, informeaza cotidianul britanic Daily Mirror.

- Trei persoane au fost impuscate marti seara in apropierea unei statii de metrou din nordul Londrei, iar valul de violenta cu care se confrunta Marea Britanie continua, informeaza cotidianul britanic Daily Mirror.

- Un incendiu de proporE›ii a izbucnit A®ntr-un bloc de locuit A®n apropiere de Paris. E˜apte persoane, printre care cinci copii se aflAƒ A®n stare gravAƒ, iar o femeie se zbate A®ntre viaE›Aƒ E™i moarte.

- Doua persoane au fost impușcate in timpul unui meci de fotbl care s-a ținut la un liceu din Florida de Sud. Autoritațile spun ca cele doua victime au fost sitalizate, una din ele fiind in stare...

- Zece persoane au fost spitalizate dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase in orasul britanic Manchester in cursul noptii de... The post Focuri de arma in miez de noapte! Zece persoane au fost impușcate in Manchester appeared first on Renasterea banateana .

- Franta a reusit sa castige Campioantul Mondial, dupa ce atrecut in finala de Croatia, scor 4-2, insa sarbatoarea care a urmat in hexagon a fost transformata in haos. Forțele de ordine au intervenit in Paris, dar și in alte orașe din Hexagon, pentru a calma spiritele.