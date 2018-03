Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 66 de ani, din Gura Humorului, a ramas captiva in interiorul locuintei sale din oras, dupa ce un perete si o parte a acoperisului casei s-au prabusit. Incidentul care putea duce la o nenorocire s-a petrecut miercuri dimineata, in jurul orei 08.00, fiica femeii fiind cea care a sunat la ...

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, nr. 11, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism…

- Trimiterea unui mesaj la un numar greșit poate fi un dezastru, dar ceva uimitor s-a intamplat atunci cand o femeie a trimis o imagine destinata iubitului ei unui barbat necunoscut, scrie libertatea.ro.

- Politia londoneza a anuntat ca doua persoane au fost spitalizate de urgenta dupa incidentul cu un colet suspect la Parlament. Dupa ce coletul a fost analizat de catre specialisti s-a dovedit ca substanta continuta in pachetul suspect nu era "periculoasa". Coletul suspect fusese livrat la…

- In prezent, cumparaturile din Asia sunt considerate cele mai riscante. Autoritatile nu au cum sa recupereze banii clientilor si nici nu pot sa blocheze paginile de internet, gazduite pe servere din China. Prinsi in mirajul reducerilor, zeci de romani cad in plasa unor oameni fara scrupule, atunci…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu, prezent joi la sediul PSD pentru a-si depune candidatura la functia de vicepresedinte al formatiunii si a specificat ca face acest lucru pentru a reliefa modul in care se desfasoara alegerile interne in partid. 'Nu ma interesa aceasta candidatura. Am facut-o…

- Un baiat de 4 ani din județul Bacau a murit dupa ce a cazut sub gheața in timp ce se juca pe raul Cașin. Incidentul s-a petrecut in localitatea Racauți, intr-un moment in care podul de gheața format pe raul Cașin a cedat sub greutatea copilului. Alertate de catre localnici, echipaje de intervenție ale…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, transmite News.ro. Polițiștii l-au urmarit pe barbat in trafic.

- Acest artist a reușit sa creeze digital o femeie de culoare și toata lumea a crezut ca e reala. Un artist din Marea Britanie a reușit sa creeze cu ajutorul unui software de modelare 3D, doua modele care au devenit vedete pe internet. Totuși, cand oamenii au aflat ca acestea nu sunt reale, s-au infuriat…

- Duminica seara, cel de-al cincilea sezon al celei mai indragite emisiuni de umordin Romania a inceput in forța! Delia, Bendeac și Cheloo au revenit la pupitrul de jurați, iar misiunea lor nu a fost ușoara, caci ediția de debut a fost una memorabila!

- Un barbat din Marea Britanie, care consumase alcool, a scapat in ultimul moment de la moarte, dupa ce s-a intins intre șinele de cale ferata. Imaginile cu Derek Acton, in varsta de 44 de ani, au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o gara. Barbatul se plimba pe peronul statiei…

- Tragedie in fața unei banci din Zurich! Un barbat a deschis focul, iar doua persoane au fost lovite. Ambele au decedat la scurt timp. Poliția il cauta pe atacator. Doua persoane au fost impușcate mortal in fața unei sucursale a bancii UBS din Zurich. Identitatea atacatorului este, deocamdata, necunoscuta.…

- Elveția a fost zguduita de un atac armat, in urma caruia doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in fața unei banci din orașul Zurich, potrivit BBC. Presa de peste hotare a titrat ca incidentul armat a avut loc in jurul orei locale 14.30 (15.30, ora Romaniei), pe Lagerstrasse, in zona…

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Autoritatile lupta continuu impotriva consumatorii de droguri. Un alt individ a ajuns pe mana ofiterilor, dupa ce in locuinta acestuia au fost depistate substante asemanatoare cu narcoticele.

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Aproximativ 100 de persoane participau la slujba de duminica într-o biserica din orașul Sleman, provincia Yogyakarta din Indonezia, atunci când un barbat care purta o sabie de o lungime de aproximativ un metru a patruns în incinta bisericii și a început sa atace cu sabia…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de „vatamare corporala din culpa” si „parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27.11.2017. Se pare…

- Lee Webb lucre ca barman in Țara Galilor și iși dorea foarte mult un copil și a aflat ca iubita sa este insarcinata. Cu toate acestea, tanara l-a inșelat, iar copilul nu era al lui. „Stiu ca existau neintelegeri intre cei doi. Iubita lui suferea de anxietate, iar el incerca sa o ajute.…

- La data de 08 februarie, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de ,,vatamare corporala din culpa,, si ,,parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27.11.2017. Potrivit…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Incidentul a avut loc la scurt timp dupa ce barbatul in varsta de 53 de ani a intrat in tura. Agentul SPP a preluat pistolul, iar cand a intrat in cabina de paza arma i s-a descarcat. Omul a declarat ca a apasat pe dragaci din greseala, in momentul in care incerca sa verifice arma. Din fericire…

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Doi utilizatori ai criptomonedei bitcoin au fost amenintati cu arme si jefuiti la domiciliul lor din zona rurala a Marii Britanii, fiind fortati sa faca transferuri de criptomonede catre wallet-urile atacatorilor, potrivit Business Insider. Danny Aston si prietena sa Amy Jay, care conduc…

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- O noua tentativa de omor la metrou. Un barbat a impins o femeie sub tren. Victima, intre moarte si viata. Un italian de 47 de ani a fost arestat, in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia…

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, în cursul noptii de vineri spre sâmbata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a împins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sâmbata politia italiana, transmite dpa. Incidentul a avut loc vineri, în statia…

- Au fost scene socante in Bucuresti! O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 3 al Capitalei. Incidentul a avut loc in urma cu scurt timp."Prin apel 112, in jurul orei 12.20 a fost sesizata o agresiune asupra unei femei. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe…

- Scene șocante in fața unei gradințe din sectorul 3 al Capitalei. Un barbat a injunghiat mortal o femeie, apoi s-a sinucis, potrivit Realitatea TV.Incidentul a avut loc vineri, in jurul ore 12! La fața locului s-au deplasat polițiști care fac cercetari!Vom reveni!

- Autoritatile din Myanmar au impuscat sapte manifestanti din regiune Rakhin, iar alti 12 au fost raniti, in urma unei altercatii intre politie si oamenii adunati pentru a sarbatori o veche regiune budista, Arakan, care au devenit violenti, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin 21 de persoane au fost ranite, astazi, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- Un purtator de cuvant al autoritatile din Manheim, Cristoph Kinkel a informat ca trei elicoptere se afla la fata locului pentru a transporta la spital cele 21 de victime, dintre care sase prezinta rani grave. Purtatorul de cuvant a mai adaugat ca accidentul s-a produs marti dimineata, in localitatea…

- Treisprezece copii, tinuti captivi de parintii lor au fost eliberati de politie in California. Un barbat și o femeie au fost arestați. Victimele au intre 2 si 29 de ani, a comunicat Departamentul de Politie al Comitatului Riverside, precizand ca au fost spitalizate. Un barbat si o femeie au fost arestati…

- Ieri in jurul orei 09.45, prin intermediul numarului de apel unic 112, s-a anunțat producerea unui accident rutier pe DN 2-E 85 - zona Peco Umbrarescu in care au fost implicate 2 autovehicule. Din primele informații primite de la fața locului, 4 persoane au fost ranite, dar nu a fost…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- Un incendiu uriaș a izbucnit marți la un imobil din cartierul Bronx, New York. Aproximativ 23 de persoane au fost ranite, printre acestea numarându-se și noua copii. Incidentul s-a produs la doar câteva zile dupa un alt incendiu din același cartier, în urma caruia au murit 12 oameni. …

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane detinerea si comercializarea ilegala de astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. La data de 29 decembrie 2017, polițiștii de investigatii criminale din…

- In urma cu puțin timp, o femeie a plonjat cu mașina in Raul Someș. Incidentul s-a produs la ieșire din orașul-stațiune Singeorz-Bai. Atat ea, cat și minora de 17 ani, care o insoțea au scapat ca prin urechile acului.

- Soferul care a lovit patru persoane pe trecerea de pietoni este avocat. Acesta este din Chisinau si are 34 de ani.Incidentul a avut loc in seara zilei de ieri, cand banuitul, care se deplasa la volanul unui autoturism de model „Suzuki Vitara” pe bulevardul Zelinschi, nu a oprit la

- Luni dimineata, un tren de mare viteza, apartinand companiei Amtrak, a deraiat, in statul american Washington, autoritatile anuntand ca mai multe persoane si-au pierdut viata, iar zeci de oameni au fost transportati la spital, informeaza CNN, citat de News.ro . Accidentul s-a petrecut la primele ore…

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Un incident de securitate a avut loc luni dupa-amiaza intr-o baza aeriana americana din sudul Marii Britanii, un suspect fiind retinut, anunta surse citate de presa britanica. Incidentul s-a produs la intrarea in Baza aeriana Mildenhall, situata in regiunea Suffolk, in sudul Marii Britanii,…

- Sase persoane, între care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, într-un accident de circulatie în care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la