- Politia britanica a deschis focul asupra unui vehicul care a intrat in masina personala a ambasadorului Ucrainei la Londra in aceasta dimineata, scrie The Telegraph, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc in fata ambasadei Ucrainei, in zona Kensington. CITESTE SI: Pisicile, mai mult…

- UPDATE, ora 10:57 Focuri de arma pe o strada din municipiul Iasi! Un polistist local a tras un foc de avertisment in aer, cu o arma letala, pentru a opri un sofer care a refuzat sa se legitimeze. Incidentul s-a pretrecut, astazi dimineata, in jurul orei 8,30, pe Bulevardul Socola, in apropiere de…

- "Sunt foarte multi care ne intreaba daca mai pot merge acasa de Paste fara pasaport, doar cu buletinul. Da, pot merge. La Sectia Consulara primim zilnic 300-350 de cereri de pasapoarte, ceea ce creeaza o presiune foarte mare pe zona serviciilor consulare pe care le putem presta. Sunt altii care spun:…

- Registrul Auto Roman (RAR) a lansat aplicatia ISTORIC VEHICUL, prin care orice persoana care detine sau intentioneaza sa achizitioneze un vehicul poate verifica istoricul acestuia. Aplicatia dezvoltata de RAR se acceseaza gratuit, potrivit unui comunicat transmis de institutie. ”incepand de astazi,…

- Un șofer din Marea Britanie a gasit momentul nepotrivit pentru a se enerva in trafic, dupa ce patru barbați au coborat dintr-un BMW și l-au calmat rapid.Incidentul a avut loc in Dundee, estul Scoției.

- Un barbat a fost arestat in Marea Britanie pentru ca ar fi pilotat o drona in apropierea aeroportului Heathrow din Londra, pe 24 decembrie. George Rusu (38 de ani) este acuzat ca ar fi ridicat o drona pe un teren aflat in apropierea uneia dintre pistele aeroportului Heathrow, scrie BBC. Rusu locuiește…

- Un șofer din Satu Mare a fost oprit de poliție cu focuri de arma, dupa ce a condus beat, a lovit mașina poliției și a fugit de la locul accidentului. Incidentul s-a produs pe o șosea din municipiul Satu Mare, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a ignorat semnalele facute…