Focuri de ARMĂ în Capitală. Ce s-a întâmplat Au fost trase focuri de arma sambata dimineața in centrul Capitalei, dupa ce un politist a fost atacat cu un cutit de un barbat violent caruia agentul ii ceruse sa se legitimeze. Incidentul a avut loc in jurul orei 10:00, in zona Pieței Unirii, o zona aglomerata din centrul Capitalei.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Focuri de arma in zona Piaței Unirii din Capitala. Incidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 10:00. Au fost trase focuri de arma sambata dimineața in centrul Capitalei, dupa ce un politist a fost atacat cu un cutit de un barbat violent caruia agentul ii ceruse sa se legitimeze. Observand…

- Un politist din Bucuresti a fost nevoit sa faca uz de arma din dotare dupa ce un barbat inarmat cu un cutit a incercat sa-l atace. Evenimentul s-a petrecut in jurul orei 10.00, in apropierea Pietei Unirii din Capitala.

- Un incident grav a avut loc sambata, in jurul orei 10:00, in Piața Unirii din Capitala.Citește și: Accident rutier MORTAL la Targu Mureș: doi oameni au murit, iar circulația rutiera a fost blocata Un agent de poliție l-a observat pe un barbat ca avea un comportament ciudat. In momentul…

