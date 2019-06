Stiri pe aceeasi tema

- Politisti slovaci au deschis vineri focul asupra unu individ care agita un cutit dupa ce înjunghiase un agent de securitate în fata Ministerului de Finante din Bratislava, transmite dpa citat de Agerpres.Agentul, care îl împiedicase pe atacator sa intre în cladirea…

- "Având în vedere datele economice definitive, se confirma faptul ca Italia nu a facut progrese suficiente pentru a se conforma regulii datoriei în 2018". O pagina mica, rece și uscata care certifica eșecul politicii economice a guvernului Salvini-Di Maio, scrie Rador care…

- Doi barbati, de de 53 si 28 de ani, au fost surprinsi de oamenii legii in timp ce pescuiau in apele fluviului Dunarea, la km 153, de la bordul unei ambarcatiuni din tabla, neinregistrata, cu o unealta de pescuit tip setca din fir nylon.

- Dmitrii Sarov, un tanar om de afaceri din Republica Moldova, stabilit cu traiul in Federatia Rusa, a ajuns in stare grava la spital marti, 7 mai, dupa ce un individ a tras in acesta sapte focuri de arma, intr-o curte in apropiere de Moscova.

- Un agent imobiliar iesean a fost gasit vinovat de conducere sub influenta alcoolului insa la pedeapsa sa a fost adagata si o condamnare mai veche, primita pentru ultraj. Eduard Nicolau a primit condamnarea din partea Curtii de Apel Iasi, sentinta fiind definitiva. Potrivit judecatorilor, Nicolau a comis…

- Peste 170 de politisti vor asigura ordinea publica si siguranta in trafic duminica, in apropierea Stadionului "National Arena", unde se va desfasura meciul de fotbal dintre FCSB si CSU Craiova, relateaza News.ro.Citește și: Focuri de ARMA in centrul Capitalei: polițist AMENINȚAT cu un cuțit…

- Siria a respins, vineri, ca fiind "o violare flagranta a dreptului international" declaratia presedintelui american Donald Trump in favoarea unei recunoasteri a suveranitatii Israelului pe Platoul Golan sirian ocupat. "Pozitia americana privind Platoul Golan sirian reflecta cu certitudine…

- Aceasta este o știre ce a atras atenția publicațiilor de profil economic nu doar europene. Decizia luata de Fondul suveran norvegian, releva experți de la «Les Echos», este bazata pe criterii financiare și economice. Ea implica 33 miliarde de euro plasamente mondiale, iar concret – societațile de explorare…