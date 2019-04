Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de a realiza un castig financiar imediat, contrabandistilor nu le mai este frica de nimic. In aceasta saptamana, pentru a doua oara, au reusit sa scape de politistii de frontiera maramureseni. In incercarea de a-i prinde, oamenii legii au tras si focuri de arme.

- Doua focuri de arma au tras politistii de frontiera in incercare de a-i prinde pe contrabandisti. Chiar si asa, acestia s-au intors pe teritoriul Ucrainei, abandonand intreaga cantitate de tutun. Tigarile in valoare de 122.850 lei au fost ridicate si confiscate de oamenii legii.

- Un grup de persoane care transportau mai multe colete voluminoase ce contineau tutun de contrabanda a reusit sa scape de politistii de frontiera. Oamenii legii au tras trei focuri de arma in incercarea de a-i prinde, insa acestia au trecut inot in Ucraina, abandonand coletele pe teritoriul Romaniei.

- Trei focuri de arma au fost trase pentru avertizarea carausilor, care au reusit sa treaca raul Tisa, pe teritoriul roman, cu mai multe pachete voluminoase, care contineau tigari de contrabanda. Din pacate, infractorii s-au aruncat in rau si au reusit sa ajunga pe malul ucraineana. Incidentul s-a petrecut…

- De Lasata Secului, romanii care tin post s-au ospatat cat sa isi sature poftele pentru urmatoarele saptamani. De maine incepe postul Pastelui, cel mai dur din an. Va tine pana pe 28 aprilie, adica sapte saptamani.

- Percheziții dupa spectacolul pe patru roți de la Oradea. Oamenii legii au descins, marți, la locuința lui Victoraș Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula. Tânarul și câțiva prieteni s-au filmat în timp ce faceau curse ilegale de mașini.

- Marti, in jurul orei 09.00, un echipaj al politiei de frontiera a observat, pe direcția localitații Valea Vișeului, județul Maramureș, mai multe persoane care transportau mai multe colete voluminoase. Polițiștii de frontiera au acționat pentru reținerea persoanelor in cauza efectuand somațiile legale…

- Un politist de frontiera care se afla sub influenta bauturilor alcoolice a fost oprit in trafic de politistii de la Rutiera din Timisoara, cu focuri de arma, dupa ce acesta, in loc sa opreasca la semnalul oamenilor legii, a accelerat. Politistii au tras focuri de arma in plan vertical, dar si in...