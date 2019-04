Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Patriarhiei Romane a adus, sambata seara, Sfanta Lumina de la biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, cu un avion special. Patriarhul Daniel va oferi credincioșilor, la slujba de Inviere, Sfanta Lumina, transmite Mediafax.CITEȘTE ȘI: Exercitiul simplu care ajuta circulatia…

- Primele imagini cu Focul Haric au fost publicate pe pagina de Facebook a companiei "Air Moldova", care a asigura și deplasarea gratuita, tur-retur, pentru toți membrii delegației Mitropoliei Moldovei. În câteva ore aeronava va ajunge la Chișinau. Lumina Sfânta…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim este adusa ASTAZI - 27 aprilie 2019. Protoieriile din Arhiepiscopia Bucurestilor si celelalte eparhii ale Patriarhiei Romane sunt invitate sa trimita delegați la Aeroportul internațional „Henri Coanda” din Bucuresti (salonul oficial), in aceasta seara, in jurul orei 18.30,…

- Delegatia este condusa de Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, cel care va aduce Sfanta Lumina de la biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, cu un avion special. "Sfanta Lumina va fi oferita la slujba de Inviere (orele 24.00) de catre Preafericitul…

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. Lumina Sfânta de la Ierusalim va ajunge si în acest an în Republica Moldova. Vineri, 26 aprilie, o delegație a Mitropoliei Moldovei, condusa de ÎPS Mitropolit Vladimir, va merge în Țara Sfânta, la Biserica Sfântului Mormânt…

- Cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, in seara zilei de sambata, 27 aprilie 2019, o delegatie a Patriarhiei Romane, condusa de Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, va aduce Sfanta Lumina de la biserica Sfantului Mormant din…

- Focul Haric va fi adus si in acest an in tara noastra. La Sfantul Mormant de la Ierusalim va merge o delegatie a Mitropoliei Moldovei condusa de Inalt Preasfintitul Vladimir. Informatia a fost confirmata de secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibas.

