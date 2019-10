Focșanenii vor fi consultați printr-o platforma online asupra proiectului strategiei de dezvoltare durabila a municipiului pentru perioada 2021-2027. Consultantul care va realiza aceasta strategie a prezentat, ieri, in cadrul intalnirii organizate la Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia”, etapele care trebuie parcurse pana la finalizarea documentului de care primaria municipiului are nevoie pentru a accesa proiectele […] Articolul Focșanenii, consultați online asupra proiectului strategiei de dezvoltare durabila a municipiului apare prima data in Monitorul de Vrancea .