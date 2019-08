Focșănean prins conducând DROGAT pe Bulevardul București Conducator auto depistat de polițiști sub influența substanțelor interzise In cursul nopții, in jurul orei 01.30, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat un barbat, de 37 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul București din localitate. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Intrucat acesta […] Articolul Focșanean prins conducand DROGAT pe Bulevardul București apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

