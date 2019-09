Focșănean judecat pentru că şi-a băgat propria firmă în insolvenţă Un barbat din Focsani, in varsta de 61 de ani, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Inculpatul este acuzat ca si-a bagat in insolventa propria firma. Conform rechizitoriului, in calitate de administrator al propriei firme, in perioada 2014-2015, inculpatul nu ar fi […] Articolul Focșanean judecat pentru ca si-a bagat propria firma in insolventa apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat, la sfarsitul saptamanii trecute, acuzat fiind de savarșirea a sapte infractiuni de ultraj. Mandatul de arestare preventiva a fost emis sambata, de magistratii de la Judecatoria Focsani, propunerea de arestare fiind facuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea.…

- Un adolescent de 15 ani, din Focșani, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Faptele pentru care va fi judecat acum au fost comise in timp ce baiatul se afla sub masura controlului judiciar,…

- Patru persoane, dintre care una angajata a Ocolului Silvic Soveja si o alta avand calitatea de adminstrator de societate, au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea intr-un dosar ce vizeaza mai multe infractiuni, printre care si fals intelectual si taiere fara…

- Un barbat din Focșani a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Potrivit anchetatorilor, la data de 3 iulie 2018, cu intenție, barbatul a condus un autoturism…

- Șapte persoane, majoritatea femei, au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea intr-un dosar de contrabanda cu țigari. Una dintre femeile care va trebui sa dea socoteala in fața judecatorilor este D. I., de 36 de ani, din Focșani, pe care procurorii o acuza de…

- O focșaneanca de 40 de ani a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de punere in circulație a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. Problemele femeii au inceput in vara anului trecut, in urma…

- Un barbat din Padureni, Marasesti, a fost trimis in judecata dupa ce la data de 26 iunie 2017 a fost la un pas de a-si omori un vecin. Inculpatul, in varsta de 37 de ani, trimis acum in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor,…

- 15 persoane, barbați și femei, au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, intr-un dosar de camatarie, proxenetism și șantaj. O parte dintre acestea sunt trimise in judecata in stare de arest la domiciliu sau sub control judiciar. Unul dintre inculpați este…