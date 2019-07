Focoase, proiectile și muniţie, descoperite în localitatea Vinerea. Un bărbat a sunat la 112 Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, capitan Radu Botezan, echipa pirotehnica a intervenit marti la o misiune de asanare a munitiei neexplodate in localitatea Vinerea. Au fost descoperite de catre pirotehnisti trei proiectile, doua elemente de munitie si doua focoase, a precizat reprezentantul ISU Alba. Acesta a mentionat ca unul dintre focoase a fost observat de catre un cetatean, care a sunat apoi la 112. Se presupune ca proiectilul a fost scos la suprafata in urma aluviunilor din ultima perioada. Cea mai mare descoperire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

