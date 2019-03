Focile şi balenele din Arctica îşi schimbă obiceiurile alimentare din cauza încălzirii globale (studiu) Focile si balenele din zona arctica sunt obligate sa-si schimbe obiceiurile alimentare din cauza incalzirii globale - schimbari care ar putea determina capacitatea lor de a supravietui sau nu, potrivit unui studiu publicat miercuri si citat de AFP.



Foca inelata si balena alba (beluga) vaneaza in zone acoperite de banchiza si in special pe "frontul glaciar", unde ghetarii se intalnesc cu oceanul.



Odata cu incalzirea globala, cercetatorii au vrut sa afle cum s-au adaptat aceste animale la transformarea habitatului lor in urma topirii ghetii, analizand date colectate intr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de certitudine privind dovada incalzirii globale ca urmare a activitatilor antropice a atins un ''standard de aur'', accentuandu-se astfel presiunea pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea limitarii cresterii temperaturilor, au anuntat luni oamenii de…

- Deși nu era nevoie, pentru ca ne-am fi putut da și singuri seama, cercetatorii de la Universitatea Rush din Chicago au realizat un studiu in urma caruia au dedus ca oamenii urasc ziua de luni. Prima zi a saptamanii provoaca stari de oboseala dupa un weekend odihnitor este una dificila la locul de munca,…

- Jumatate dintre tinerii cu varste cuprinse intre 12 si 35 de ani, insumand 1,1 miliarde de oameni, sunt supusi unui risc crescut de pierdere a auzului din cauza „expunerii prelungite si excesive la sunete puternice”, atrage atentia Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Acest lucru se intampla din…

- Un pahar de bere pe zi este sanatate curata. Cel puțin asta au dedus cercetatorii de la Institutul de Știința și Tehnologie a Alimentației și Nutriției din Spania. Aceștia au demonstrat ca berea ajuta organismul sa prelucreze anumite alimente pe care stomacul și intestinul subțire nu le pot descompune…

- „Populatia non-alba va insemna o treime din voturile eligibile – este cea mai mare proportie inregistrata vreodata – provocata de cresterea inregistrata de mai mult timp la nivelul unor grupe de populatie, in special cel hispanic“.

- Temperaturile in crestere vor schimba culoarea Oceanului Planetar, acesta devenind mai albastru in urmatoarele decenii, spun oamenii de stiinta de la MIT, citati de BBC.Cercetatorii au descoperit ca temperatura in crestere va schimba amestecul organismelor mici din apa care absorb si reflecta…

- Piata licitatiilor publice pentru contractarea unor lucrari importante de investitii a intrat in blocaj. Zeci de proceduri publice sunt anulate si reluate in Alba, unele de mai multe ori, datorita lipsei ofertantilor.

- Un nou raport privind impactul schimbarilor climatice in Arctica a aratat ca numarul renilor arctici a scazut de la aproape 5 milioane la aproximativ 2,1 milioane de exemplare in ultimii 20 de ani, scrie BBC News. Un studiu prezentat la reuniunea American Geophysical Research Union arata ca incalzirea…