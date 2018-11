Focarul de Ebola din Congo, al doilea cel mai grav din istorie

Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de Ebola din Republica Democrata Congo (RDC) a devenit al doilea cel mai grav din istorie, a declarat joi Comitetul International de Salvare (International Rescue Committee, IRC), scrie agerpres.ro.

- Jose Mourinho (55 de ani) planuieste un transfer foarte, foarte important daca David de Gea (28 de ani) refuza sa-si prelungeasca intelegerea cu Manchester United. Potrivit presei engleze, "Specialul" vrea sa-l faca pe Jordan Pickford (24 de ani), portarul lui Everton, al doilea cel...

- Epidemia de Ebola a fost declarata anul acesta, pe 1 august, in provinciile Ituri si Kivu de Nord din nord-estul Republicii Democratice Congo, fiind deja cea mai mare din istoria tarii, tinand cont de numarul de contagieri. La 2 noiembrie, bilantul total actualizat indica 180 de decese. „(Acest focar)…

- Zece noi decese au fost inregistrate in patru zile in cadrul celei de-a zecea epidemii de Ebola din estul Republicii Democrate Congo, numarul total al victimelor ajungand la 180, au indicat autoritatile sanitare congoleze intr-un buletin informativ citat vineri de AFP. ''In total,…

- TRIST…Sambata, la ora 4.00 dimineata, un titan din garda veche a constructorilor din Vaslui s-a stins la 67 de ani, invins de un cancer pulmonar. VIZIONAR…Dorin Ilisei, unul dintre cei mai respectati constructori din judetul Vaslui a trecut la cele vesnice. A murit poate prea devreme, la 67 de ani,…

- 2018 poate fi anul cand Consiliul Concurentei aplica a doua cea mai mare amenda din istoria sa, dupa sanctiunile cumulate de 205 milioane euro date companiilor petroliere in 2012, a declarat sambata, la Sinaia, presedintele autoritatii, Bogdan Chiritoiu.

- Consiliul Concurentei va finaliza in acest an mai multe investigatii importante, iar incasarile de pe urma amenzilor ar putea fi pe masura, anunta Bogdan Chiritoiu, seful institutiei, informeaza Digi 24.2018 ar putea ajunge astfel al doilea cel mai bun an in topul sanctiunilor date companiilor, dupa…

- Alerta medicala! OMS avertizeaza asupra pericolului extinderii epidemiei de Ebola in estul Congo, consemneaza Mediafax. Focarul de infecție a fost declarat in urma cu doua luni, insa criza este departe de a fi rezolvata. Peter Salama. șeful departamentului de interventie al Organizației Mondiale a Sanatații,…