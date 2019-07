Focare noi de pesta porcina la Racari si Potlogi. Peste 1700 de porci vor fi ucisi in ferma de la Racari

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile dambovitene au raportat astazi descoperirea unor noi focare de pesta porcina africana la o ferma de porci si o gospodarie din Racari dar si intr-o gospodarie din Potlogi Peste 1700 de porci din ferma de la Racari vor fi ucisi in cursul zilei de sambata, 27 iulie 2019. Am discutat…

- Autoritatile din Arges anunta ca trei noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate in judet, unul pe un fond de vanatoare din zona comunei Vulturesti, iar alte doua in gospodarii din comuna Vladesti, potrivit news.ro.Citește și: USR lanseaza un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis:’Asta…

- Doua noi focare de pesta porcina au fost confirmate in județul Galați, in timp ce in alte trei comune exista suspiciunea prezenței virusului. Autoritațile s-au reunit de urgența și au decis sa eutanasieze porcii din gospodariile in care a aparut boala.Mai mulți porci din exploatațiile situate…

- Autoritatile bulgare au raportat astazi descoperirea unui focar de pesta porcina africana la o ferma de porci in apropiere de orasul Ruse, in nord-estul țarii. "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati", a declarat o purtatoare de cuvant de la Autoritatea sanitar…

- Autoritatile bulgare au raportat sambata descoperirea unui focar de pesta porcina africana la o ferma de porci in apropiere de orasul Ruse, in nord-estul Bulgariei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati" a declarat…

- Este din nou alerta de pesta porcina africana in judetul Dolj dupa ce mai multe focare au fost confirmate in localitatile de la sud de Dunare. Autoritatile spun ca virusul ar fi fost adus de mai multi porci mistreti gasiti morti pe un fond de vanatoare.

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor DSVSA din Tulcea a inregistrat de la inceputul lunii doua focare noi de pesta porcina africana PPA si o suspiciune, mai multe suine fiind ucise ca masura de preventie, a declarat pentru AGERPRES directorul institutiei, Mitica Tuchila.Cele mai…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) transmite ca pesta porcina evolueaza in 108 localitati din 16 judete, cu 493 de focare, potrivit mediafax.Citește și: Greșeala uriașa facuta Radu Mazare! Ce a declarat consulul Madagascarului In alte…