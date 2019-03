Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de copii, cadre didactice și personal auxiliar ar fi fost prinse sub daramaturi dupa ce o școala primara s-a prabușit in Lagos, capitala comerciala a Nigeriei, scrie Reuters. "Se crede ca mulți oameni, inclusiv copii, sunt in prezent prinși in cladire", a declarat Ibrahmi Farinloye,…

- * Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, miercuri dimineata, sapte perchezitii in judetele Olt, Valcea si Arges, la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala prin operatiuni comerciale fictive in domeniul constructiilor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Mai multe focare de varicela, unele confirmate oficial, altele despre care vorbesc parinții pe rețelele de socializare, au aparut in județul Olt. Doua focare de varicela, in doua unitați școlare din medicul urban, din Slatina și Balș, au fost raportate ...

- Marți, 12 februarie, au fost confirmate doua cazuri de gripa A-H1, la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. Cei doi pacienti se afla internați in sectia de Terapie Intensiva. Anunțul a fost facut de directorul Directiei de Sanatate Publica, Gabriel Ciochina. "Avem rezultatul de la Institutul Cantacuzino…

- O femeie in varsta de 41 de ani, din județul Olt, a murit din cauza gripei, informeaza Institutul de Sanatate Publica, precizand ca pacienta nu a fost vaccinata și avea condiții medicale preexistente. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 69, scrie Mediafax.O femeie in varsta de 41…

- Școlile din Buzau ar putea fi inchise pana la cinci zile de catre directorii acestora, in cazul in care au cel putin trei copii bolnavi intr-o clasa si absenteism de 20 la suta, dupa cum au stabilit, miercuri, oficialii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau.

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava a confirmat existența diagnosticului de meningita in cazul unui baiețel de 9 ani, elev al unei școli din municipiul Suceava. Acesta a fost internat la Spitalul Județean Suceava, in cadrul secției de Boli infecțioase, potrivit monitorulsv.ro. Instituția…

- De la inceputul sezonului rece au fost confirmate 105 cazuri de gripa, iar cinci persoane au murit din cauza virusului. Virusul gripal a fost confirmat la alți patru pacienti din judetul Olt, care s-au prezentat la spital in prima saptamana a lunii ianuarie, au anuntat joi reprezentantii Directiei de…