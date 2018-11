Stiri pe aceeasi tema

- Cum sezonul rece iși intra in drepturi, oamenii strazii pot apela la un adapost pe timp de noapte la tabara de sinistrați de pe Calea Moldovei, care a fost deschisa. Aceștia pot intra in tabara de la ora 18 și pot ramane peste noapte, daca se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Caruțașii au voie sa circule in Pitești vinerea și sambata. Informația ne-a fost data de purtatorul de cuvant al Poliției Locale Pitești, Bogdan Aristanțoiu. Potrivit acestuia, caruțașii au voie sa intre in oraș, insa doar in zilele de vineri și sambata și au voie sa circule doar pe anumite strazi:…

- Lucratorii de la o oțelarie din Belgia s-au trezit cu 30.000 de euro in plus in conturi odata cu intrarea salariului lunar. Din pacate, așa cum unii s-au așteptat, banii au fost alocați din greșeala și trebuie sa-i returneze, scrie BBC News. Banii pe care i-au primit unii angajați ai oțelariei din Charleroi,…

- Un medic a postat pe retelele de socializare o fotografie, in care se vad doi oameni ai strazii care si-au gasit adapost pe holul Spitalului Judetean de Urgenta din Braila, cu complicitatea personalului medical.

- Un incendiu puternic s-a declanșat la un imobil de locuințe aflat în construcție pe strada Oașului 86 - 90. Pompierii sunt în acest moment la locul incidentului. Muncitorii se aflau în imobil în momentul izbucnirii incendiului.…

- "Vreau sa creez un popas de noapte dedicat femeilor la Primaria Parisului" care sa poata adaposti circa 50 de persoane fara adapost si pana la 100 cand vremea va deveni deosebit de rece", a explicat Anne Hidalgo. Doua sali ale cladirii "vor fi transformate in adaposturi de zi - unde se vor servi…

- Chris Terhes, președintele Coaliției Romanilor impotriva Corupției, SUA, iese la rampa din cauza prezenței scazute la referendum. Prezenta la vot era de 7,24% la suta, numarul votantilor fiind de 1.324.642 la...

- Razboiul dintre pietoni și șoferii care parcheaza unde pot este tot mai aprig în Cluj-Napoca. Ca de fiecare data, adevarul este undeva la mijloc. Fara locuri de parcare, fiecare se descurca, iar de suferit are toata lumea. Singura reacție a Primariei dupa ce…