- Fabrica de condimente Solina din Alba Iulia continua sa arda mocnit, la peste 30 de ore de la momentul in care s-a declanșat dezastrul. In imaginile de mai jos, surprinse de o drona, pot fi vazute proporțiile dezastrului produs de flacari. Locul este in continuare invațuit de fum iar pompierii acționeaza…

- Grupul francez Solina anunta ca nu va renunta la activitatile de productie din Romania, in urma incendiului care a distrus fabrica de condimente din Alba Iulia si ca in perioada urmatoare activitatile de productie vor fi transferate catre alte fabrici ale companiei din Europa pana la remedierea situatiei…

- Zeci de pompieri intervin si duminica pentru lichidarea incediului izbucnit in dimineata zilei de sambata la cea mai mare fabrica de condimente din Romania, amplasata in Parcul Industrial Alba Iulia, informeaza Agerpres. “Misiunea de interventie continua si pe parcursul zilei ...

- Dupa 7 ore de la izbucnire, 100 de pompieri intervin in continuare pentru stingerea incendiului de la fabrica Solina din Alba Iulia. A fost nevoie de pomparea apei din raul Ampoi, care trece la mica distanța de locul incendiului, scrie Mediafax.Ovidiu Costea, purtatorul de cuvant al ISU Alba,…

- Un tablou dezolant reprezentat de un munte de table contorsionate, prabusite peste utilaje carbonizate. Aceasta este imaginea dezastrului de la fabrica de condimente Solina din Alba Iulia dupa incendiul devastator izbucint sambata dimineata.

- Cetatenii din Alba Iulia au fost sfatuiti sambata, prin Ro-Alert, sa ramana in locuinte si sa nu deschida geamurile, dupa ce norul de fum, provocat de un incendiu produs la cea mai mare fabrica de condimente din Romania, si-a schimbat directia si s-a indreptat inspre...

- Un incediu puternic a izbucnit in dimineata zilei de sambata, 2 februarie, la fabrica de condimente Solina, pe Calea Ciugudului, in Alba-Iulia. Reprezentantii ISU Alba au trimis prin RO-Alert un mesaj destinat locuitorilor din zona.

