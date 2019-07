Focar de pestă porcină la Ruse - Bulgaria "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati" a declarat un purtator de cuvant de la Autoritatea sanitar veterinara din Bulgaria. Purtatoarea de cuvant a adaugat ca toti porcii crescuti in gospodariile amplasate in zona de carantina de 3 kilometri instituita in jurul satului Nikolovo ar putea fi de asemenea eutanasiati.



