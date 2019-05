Focar de pestă porcină, la Briceni Un focar de pesta porcina africana la mistret a fost confirmat in fondul silvic amplasat in zona de frontiera in regiunea orasului Lipcani, raionul Briceni. Cadavrele mistretilor au fost depistate de catre colaboratorii politiei de frontiera, transmite IPN. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

