- S-a dat alarma in județul Timiș dupa ce un focar de pesta porcina a fost descoperit la 10 kilometri de granița, in Serbia. Distanța intre zona unde s-au gasit porci bolnavi și doua localitați din Timiș face ca posibilitatea ... The post Alerta in Timiș! Focar de pesta porcina descoperit la 10 kilometri…

- Aproximativ 6.000 de porci vor fi uciși, intr-o ferma din Calarași, dupa ce analizele de laborator au confirmat, luni, un nou focar de pesta porcina africana, transmite MEDIAFAX.Prefectul județului Calarași, George Iacob, a declarat, luni, ca analizele de laborator, facute pe probele prelevate…

- Noi masuri cu scopul prevenirii apariției de focare de pesta porcina africana au fost luate in județul Timiș, avand in vedere existența unor astfel de cazuri in Arad. Astazi, la sediul Garzii Forestiere Timișoara, prefectul Eva Andreaș a condus o ședința in care a fost pusa in discuție problema porcilor…

- Patru cazuri de pesta porcina africana (PPA) au fost confirmate in localitatea Zimnicele de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA), informeaza Directia Sanitar-Veterinara si pentru...

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a confirmat noi cazuri de pesta porcina africana la un porc mistret si la un porc crescut intr-o gospodarie din orasul Belene, la granita cu Romania, informeaza Agerpres. Saptamana aceasta, Bulgaria raportase noua cazuri de pesta porcina africana…

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria a confirmat noi cazuri de pesta porcina africana la un porc mistret si la un porc crescut într-o gospodarie din orasul Belene, la granita cu România

- Saptamana aceasta, statul balcanic raportase noua cazuri de pesta porcina africana in opt sate din apropierea orasului Plevna, in nordul tarii. Toti porcii din zona afectata au fost sacrificati si s-a stabilit o zona de carantina de 3 kilometri.In august 2018, Bulgaria a raportat primul…

- Toaletele de la granita Romaniei cu Serbia, de la Portile de Fier I, sunt un focar de infectie. Radu Miruta, presedintele USR Gorj, a realizat mai multe fotografii cu grupul social pe care le-a postat, apoi, pe pagina sa de Facebook, alaturi de un mesaj.