- Noi posibile cazuri de gripa in județul Timiș. In acest moment, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara sunt internați cinci pacienți cu suspiciune de gripa. Este vorba de trei copii și doi adulți. “A fost efectuat un test rapid și așteptam rezultatul. In cazul in care este pozitiv,…

- AGLOMERATIE DE ARSI… Mai multe cazuri cu pacienti care au fost adusi cu arsuri, au „inflacarat” weekendul trecut Compartimentul de Primiri Urgente Barlad. S-au inregistrat patru cazuri de pacienti, atat copii cat si adulti, care au ajuns la spitalul barladean, pe mana medicilor chirurgi plasticieni,…

- Gripa incepe sa faca din ce in ce mai multe victime in judetul Galati. Luni, Directia de Sanatate Publica Galati a mai anuntat confirmarea a inca trei noi cazuri de persoane diagnosticate a avea gripa sezoniera. "Este vorba despre un barbat in varsta de 50 de ani, o femeie in varsta de 31 de ani si…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, accidentul a avut loc pe DN56A, in zona localitatii Simian. "Pe DN56A a avut loc un eveniment rutier, fiind implicata o ambulanta ce transporta un pacient si un autoturism", au transmis reprezentantii IPJ Mehedinti.…

- Doi cazuri noi de rujeola, din cele peste 120 de cazuri de imbolnaviri confirmate la nivel national, s-au inregistrat in ultima saptamana in judetul Ialomita. De la debutul epidemiei, numarul imbolnavirilor a ajuns la 10.749, peste 10.200 de cazuri fiind la persoane nevaccinate.

- In dimineata zilei de 7 februarie 2018, DSP Buzau a primit confirmarea de la Institutul National de Boli Infectioase, a patru cazuti de gripa in judet. „Este vorba despre trei copii, cu varste 2, 5 si 14 ani, si un adult care sufera de bronhopneumopatie obstructiva cronica.

- Starea de sanatate a celor 12 copii de la gimnaziul din satul Filipeni, raionul Leova, care s-au imbolnavit cu hepatita virala A, este stabila, iar unii dintre ei vor fi externați in urmatoarele zile. Parinții, insa, raman in continuare revoltați de aceasta situație.

- Potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica Alba, la nivelul judetului au fost confirmate sase cazuri de gripa in toate situatiile fiind vorba de copii. Patru dintre cazuri sunt la copii sub un an, dintre care doi au necesitat internarea, iar cate un caz la copii de trei,…

- Doi copii in varsta de doar doi ani, cu suspiciuni de gripa, sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, in acest moment. Potrivit reprezentanților unitații medicale, micuții se afla de aproximativ o saptamana pe Secția de Boli Infecțioase. “Avem doi copii de doi ani…

- Directia de Sanatate Publica Timis a inceput o ancheta la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, dupa ce pe Facebook au fost postate mai multe poze cu pacienti internati intr-un salon dezafectat pentru lucrari de modernizare.

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis fac, luni dimineata, un control la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, unde au fost internati pacienti in saloane cu pereti scorojiti si mobilier ruginit, transmite corespondentul Mediafax.

- Mai multi pacienti internati pe Sectia de Pneumologie a Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara au fost cazati in saloane cu pereti scorojiti si mobilier ruginit. Reprezentantii unitatii medicale spun ca saloanele sunt in renovare, transmite corespondentul Mediafax.

- Numarul de cazuri inregistrat saptamana trecuta este cel ami mare din ultimii ani la Brasov. 16 pacienti au avut nevoie de internare in spita, iar 51 au primit tratament si repaus la domiciliu.

- Un puternic incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Vulcan, județul Hunedoara. Zeci de persoane, intre care și copii, au fost evacuate din cauza fumului dens. Incendiul a afectat mai multe locuințe, relateaza hundeoaralibera.ro. Potrivit aceleiași surse, la…

- In SUA, 37 de copii au murit de gripa. Focarul virusului este fixat in patru zeci de state. In plus, medicii spun ca pana la sfarșitul sezonului de iarna, gripa poate ucide mai mult de 50.000 de oameni.

- Un accident cumplit a avut loc, joi seara, pe soseaua care leaga orasele Gheorgheni si Miercurea Ciuc. Un barbat a pierdut controlul volanului, masina a derapat si in urma impactului sotia si cei doi copii ai acestuiaA si-au pierdut viata.

- "Cei cinci micuti se afla in afara oricarui pericol. Nu a fost necesar transferul catre alte unitati sanitare, asa cum s-a intamplat in alte judete", a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, doctor Alina Neacsu. De la inceputul anului, in Spitalul Judetean…

- Paisprezece persoane, dintre care patru copii, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Satu Mare, in noaptea de marti spre miercuri, cu suspiciune de trichineloza, informeaza Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) intr-un comunicat de presa. "Pe parcursul noptii, ambulantele…

- Doua persoane nevaccinate s-au imbolnavit de gripa sezoniera saptamana trecuta, acestea fiind primele cazuri de gripa confirmate din judetul Olt, potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, Gabriela Gogiu. Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de…

- Elevii de la Scoala Speciala „Sf. Mina“ din Craiova au fost testati de medici, iar in urma analizelor au fost confirmate 14 cazuri hepatita. Reprezentantii ISJ Dolj au precizat a in momentul de fata la unitatea spitaliceasca este carantina.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, trei accidente rutiere s-au produs, joi dimineata, in judetul Sibiu. Primul eveniment rutier a avut loc in orasul Agnita, pe str. 1 Decembrie, din cauza neacordarii de prioritate unor pietoni. Un tanar de 24 de ani, aflat la volanul unei masini,…

- Una dintre cele mai contagioase boli ale copilariei - varicela - se raspandeste rapid. Si tot mai multi pacienti ajung in spital cu complicatii severe. Zeci de copii, dar si adulti sunt internati la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala - mult mai multi decat de obicei. Vaccinul…

- Numarul accidentelor produse pe domeniul schiabil si pe partia de sanius din Poiana Brasov a crescut de la o zi la alta. De la inceputul sezonului de schi, adica din 30 noiembrie 2017, pana sambata inclusiv, in conditiile in care timp de cinci zile, in perioada 4-8 decembrie, acesta a fost intrerupt,…

- Oamenii au ajuns la spital dupa trei zile de la sacrificarea animalului suspectat de turbare. Din aceasta cauza, medicii infectionisti avertizeaza ca tratamentul poate sa nu-si faca efectul.

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Sase persoane au fost ranite, duminica, pe DN 17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in parapeti, transmite corespondentul Mediafax.

- Unul dintre cele mai cunoscute hypermarketuri din Constanta va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de peste 50 de mii de euro, unor clienti. Este vorba despre 16 persoane, printre care se numara si un copil, care s-au intoxicat dupa ce au mancat la autoservirea hipermarketului. Sentinta a fost…

- O fetița de trei ani, tatal ei și doi soți au murit in accidentul devastator din Harman, județul Brașov. Cea care a provocat carambolul sangeros este o șoferița de 25 de ani care urmeaza sa fie anchetate de Poliție. Patru autoturisme din judetele Brasov, Covasna, Harghita si Bacau au fost implicate…

- Pește urât mirositor și mamaliga cu viermi. Asta au primit în meniu mamele internate cu copii la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Potrivit stiri.tvr.ro, mâncarea a fost livrata de o firma de catering care, în urma cu câteva luni, a fost amendata de protecția…

- Doua persoane au murit , iar alte 18 au fost ranite in urma unui grav accident petrecut in Harghita. Microbuzul in care se aflau pasagerii s-a rasturnat pe DN 15, intre localitatile Borsec si Tulghes, in aceasta dimineata.

- Pompierii au fost solicitați la 169 de misiuni de stingere a incendiilor, 3.483 cazuri SMURD, din care 3.466 pentru acordarea primului ajutor calificat, și 17 misiuni de descarcerare, precum și la 351 acțiuni pentru protecția comunitaților, in perioada 30 noiembrie - 3 decembrie, informeaza IGSU.…

- Un numar de 17 persoane au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare, in urma accidentului care s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Maramures, fiind implicate un autobuz si un autocamion. Doua dintre persoane sunt in stare mai grava, dar constiente.Potrivit reprezentantilor…

- Șapte persoane au fost evacuate, în aceasta dimineața, în urma unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Dudeștii Noi, județul Timiș, pompierii reușind sa stinga flacarile dupa aproximativ trei ore. Incendiul a izbucnit, în aceasta dimineața, la o pensiune aflata în…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravita in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren si in care si au pierdut viata toti cei trei pasageri din autoturism, informeaza Agerpres.ro. Un autoturism s a izbit frontal de un tir, in urma impactului cei trei…