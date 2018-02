Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii DSP Harghita au declarat ca in ianuarie si februarie aproape 30 de persoane, majoritatea copii, dintr-o comunitate vulnerabila, au fost internate la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Municipal Gheorgheni, scrie Mediafax. O parte dintre ei s-au vindecat si au fost externati,…

- La mai bine de o luna de cand cazurile de rujeola au inceput sa apara in mod constant in județul Prahova, Direcția de Sanatate Publica a transmis, in sfarșit, o informare pe aceasta tema, incluzand o raportare pe ultimele zile.

- In plin sezon al virozelor, doctorii recomanda vaccinarea antigripala și masuri minime de igiena pentru a va apara de aceste afecțiuni și a le preveni. Conform Direcției de Sanatate Publica Timiș, in cel mai vestic județ al țarii s-au inregistrat, in saptamana 5 – 11 februarie, 2.263…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj a inceput o ancheta la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu si la Serviciul Judetean de Ambulanta, in urma decesului unui copil de un an si patru luni. Directorul Directiei de Sanatate ...

- Sapte dintre cei 23 de copii din satul Filipeni, raionul Leova, diagnosticati cu virusul hepatic A raman in spital. Medicii sunt insa optimisti si spun ca micii pacienti vor fi externați in zilele urmatoare.

- Patru cazuri de gripa au fost confirmate la pacienti din judetul Buzau, trei fiind la copii cu varste cuprinse intre 2 si 14 ani, nevaccinati antigripal. Directia de Sanatate Publica Buzau a restrictionat accesul vizitatorilor in unele dintre sectiile unitatilor medicale si a restrand programul de…

- Recent doisprezece copii din satul Filipeni, raionul Leova, cu varste cuprinse intre 4 și 7 ani, au ajuns la spital dupa ce ar fi contactat virusul hepatitei A. Cum ne dam seama ca am fost infectați cu acest virus, care sunt simptomele?

- Trei copii si un adult din Buzau au fost diagnosticati cu virusul gripal, unii fiind internati, in timp ce altii au fost tratati in ambulator. "Doi dintre pacienti au fost diagnosticati cu virus de tip A, iar doi cu virus de tip B. Trei au fost internati de la inceput si unul se va externa…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat in cursul zilei de astazi, ca cele patru cazuri au fost confirmate la „Victor Babeș”, iar in spitalele din județ a fost restricționat accesul vizitatorilor, in secțiile cu risc crescut pentru pacienți fiind chiar interzise vizitele aparținatorilor. Deși situația…

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Directia de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineata, de la Institutul National de Boli Infectioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din judetul Buzau.

- Starea de sanatate a celor 12 copii de la gimnaziul din satul Filipeni, raionul Leova, care s-au imbolnavit cu hepatita virala A, este stabila, iar unii dintre ei vor fi externați in urmatoarele zile. Parinții, insa, raman in continuare revoltați de aceasta situație.

- O femeie de 40 de ani se afla la Terapie Intensiva, la Spitalul Județean, avand gripa de tip B. Virusul a fost confirmat prin analize efectuate de Institutul Cantacuzino, fiind al doilea caz din județul nostru, in acest sezon rece. Primul caz a fost confirmat saptamana trecuta, tot la spital, la o pacienta…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a inregistrat sapte cazuri de scarlatina, dintre care trei au fost confirmate si prin examene de laborator. Directorul adjunct al DSP, dr. Catalina Zorescu, a declarat, marti, in conferinta de presa, ca este vorba despre cazuri izolate de boala, nefiind ...

- Focar de hepatita in raionul Leova. 12 copii din satul Filipeni au fost spitalizati dupa ce au fost diagnosticati cu virusul hepatic A. Informația a fost confirmata de sefa Centrului de Sanatate din localitate, Diana Ostafii. Pacienții au intre 4 si 17 ani.

- Trei amenzi au fost aplicate luni, in urma controlului derulat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ... The post Amenzi la Spitalul ”Victor Babeș” appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Cluj, ca nu poate oferi un termen pâna la care vor fi construite spitalele regionale, inclusiv cel de la Cluj, pentru care exista finanțare europeana. ”S-au facut niste studii de fezabilitate…

- Un accident cumplit a avut loc, joi seara, pe soseaua care leaga orasele Gheorgheni si Miercurea Ciuc. Un barbat a pierdut controlul volanului, masina a derapat si in urma impactului sotia si cei doi copii ai acestuiaA si-au pierdut viata.

- O femeie si cei doi copii ai sai au murit intr-un accident grav in Harghita, joi seara, alte doua persoane fiind ranite. O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea…

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Un incendiu devastator a izbucnit in municipiul Botosani. Peste 30 de persoane au fost evacuate de pompieri dintr-un bloc mistuit de flacari. Multi locatari sunt intoxicati cu fum, inclusiv 4 copii. Deocamdata nu este cunoscuta cauza incendiului

- Procesul in care fostul primar din Gheorgheni, actualmente consilier judetean, Mezei Janos, este judecat pentru abuz in serviciu a fost amanat din cauza ca nu s-a reusit audierea unuia dintre martori, din Ungaria, la fel cum s-a intamplat si la termenul trecut. Judecatorul cauzei a afirmat…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei copii internati, dupa ce educatoarea lor fost internata in spital cu aceeasi boala. Politia a deschis un dosar penal in acest caz.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul Marius Nasta din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei internati, dupa ce o educatoare a venit la Gradinita din Bucsani, desi era bolnava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Racirea asteptata a vremii este evidenta si in statisticile Directiei de Sanatate Publica Galati. Astfel, in ultima saptamana de raportare a situatiei epidemiologice s-a remarcat o crestere a numarului celor care au fost diagnostocati cu viroze respiratorii, de ordinul a catorva sute, si s-a marit si…

- La nivel teoretic, Comisia Judeteana de Actiune Impotriva Violentei in Sport din judetul Arad – constituita conform Legii nr. 4 din 2008 – s-a pus pe picioare in 2011. Faptic, miercuri, 17 ianuarie 2018 am aflat de existenta ei, gratie actiunii initiate de Institutia Prefectului. Comisia, care are rolul…

- Una dintre cele mai contagioase boli ale copilariei - varicela - se raspandeste rapid. Si tot mai multi pacienti ajung in spital cu complicatii severe. Zeci de copii, dar si adulti sunt internati la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala - mult mai multi decat de obicei. Vaccinul…

- De sarbatori se numara intoxicatiile alimentare. Datele Centrului Municipal de Sanatate Publica arata ca, in primele șapte zile ale anului, 36 de persoane, dintre care 20 de copii, au ajuns la spital, dupa ce s-au otravit cu mancare.

- Reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului (DMPDC) va indeamna sa anunțați oamenii legii, la numarul 902, daca vedeți pe strada copii nesupravegheați sau care cerșesc. „Ulterior angajații Inspectoratului de poliție, dupa identificarea copilului in strada, vor anunța autoritatea…

- Caz revoltator la un local din Alba, unde 19 persoane au petrecut seara de Revelion. Mai multe persoane au fost transportate de urgența la spital, prezentand toxiinfecție alimentara, potrivit Agerpres. Doi angajați prezentau pe maini, blatul de feliat mezeluri, cuțit pentru feliat și in trei produse,…

- Infertilitatea este o problema de sanatate la nivel global, iar incapacitatea femeilor de a obține o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitaților care afecteaza omenirea. Statisticile Organizației Mondiale a Sanatații sunt ingrijoratoare: milioane de cupluri care-și doresc…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta face cunoscut programul unitatilor sanitare publice din judetul Constanta care vor asigura asistenta medicala de urgenta, in perioada Sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 23 26.12.2017 si 29.12.2017 03.01.2018 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta…

- Consumul exagerat de mancare tradiționala de Craciun ne poate obliga sa facem o vizita la medic. Noua spitale vor asigura urgențele in zilele de sarbatori. De asemenea, marile magazine au publicat programul valabil inainte și dupa sarbatori, cand puteți face ultimele cumparaturi. Cei care vor sa plateasca…

- Diferentele de varsta dintre copii si mamele lor se incadreaza, de obicei, intr-un interval de timp rezonabil. Majoritatea femeilor au copii intre varstele 20-35 de ani. Cu toate acestea, pentru o mama din Tennessee, diferenta de varsta dintre ea si mama ei este de 18 luni.

- Unul dintre cele mai cunoscute hypermarketuri din Constanta va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de peste 50 de mii de euro, unor clienti. Este vorba despre 16 persoane, printre care se numara si un copil, care s-au intoxicat dupa ce au mancat la autoservirea hipermarketului. Sentinta a fost…

- Șoferul unei dubițe a murit intr-un accident in Calimanești, județul Valcea. Barbatul a patruns pe constrasens și a izbit violent o alta autoutilitara. Doi copii și un barbat aflat la volan au ajuns la spital. Accidentul a avut loc, duminica seara, pe Valea Oltului, la ieșire din localitatea Calimanești.…

- DISCUTII… Astazi, oficialii Ministerului Sanatatii vor dezbate documentele trimise, la finele saptamanii trecute, de catre Directia de Sanatate Publica si Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, prin care se cere infiintarea, in regim de urgenta, a unui punct de transfuzie sange, in municipiul resedinta…

- Autorizatia de mediu pentru ferma de pui din Floresti, suspendata Anuntul a fost facut sambata chiar de primarul comunei Floresti, Horia Sulea. Primarul Florestiului a fost cel care a contestat în justitie eliberarea de catre Agentia de Protectie a Mediului Cluj a autorizatiei integrate…

- Magistratii clujeni, protest in robe in fata tribunalelor Judecatorul Cristi Danilet a anuntat ca magistratii din Cluj si din alte cateva judete vor protesta luni impotriva modificarilor legile justitiei si a codurilor penale. "Luni, între orele 12-13, judecatorii și procurorii din județele…

- Doi dintre cei patru copii s-au stins din viata, ceilalti doi fiind izolati conform masurilor epidemiologice care se impun in astfel de cazuri. Dupa moartea celor doi prematuri, cauzata de infectia cu Klebsiella, Directia de Sanatate Publica din Iasi a demarat o ancheta ale carei rezultate nu au fost…

- Pește urât mirositor și mamaliga cu viermi. Asta au primit în meniu mamele internate cu copii la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Potrivit stiri.tvr.ro, mâncarea a fost livrata de o firma de catering care, în urma cu câteva luni, a fost amendata de protecția…

- Fetita, care este din localitatea ieseana Raducaneni, a fost preluata de un echipaj medical, fiind insotita de mama ei, pentru a fi dusa la Spitalul de Copii din Timisoara. Ea are cancer renal in stare avansata, avand nevoie de o interventie chirurgicala, si nu a mai fost consultata de un…

- Alexandru Arsinel a ajuns la spital dupa ce a suferit o durere toracica si a acuzat ameteli. Medicii i-au facut mai multe investigatii si au decis ca nu e cazul sa fie internat. “Sunt mai bine. Mi-am luat ramas bun de la copii, ca au venit sa ma vada. Sunt acasa, da, nu mai sunt in spital. Am avut 2-3…

- Ieri, DSP Vaslui a primit a doua tranșa de doze necesare pentru imunizarea antigripala a persoanelor cu risc. Cele aproape 400 de vaccinuri primite in prima faza au fost destinate exclusiv cadrelor sanitare și s-au dovedit a fi insuficiente. Pentru actualul sezon rece, Direcția de Sanatate Publica (DSP)…

- 44 de ore in chin a trait o fetita, venita pe lume in cea mai mare maternitate din Moldova. Parintii nici n au mai apucat sa o boteze, pentru ca micuta a fost mereu conectata la aparate.Fetita s a nascut prin cezariana la 43 de saptamani, iar parintii cred ca medicii au facut operatia prea tarziu. E…

- Doi copii din orasul ialomitean Cazanesti se zbat intre viata si moarte la spital, dupa ce au fost diagnosticati cu rujeola. Boala contagioasa i-a afectat grav pe cei doi micuti: unul de un an si patru luni, celalalt de 4 ani. Directia de Sanatate Publica din Ialomita a anuntat ca niciunul dintre ei…

- Medicii de familie au inceput, deja, sa-și ridice cota de vaccin de la Direcția de Sanatate Publica, iar in zilele urmatoare vor incepe imunizarea persoanelor aflate in grupele de risc. In plin scandal al lipsei imunoglobulinelor, Ministerul Sanatații (MS) anunța rezolvarea, in sfarșit, a vaccinarii…

- S-ar putea spune ca barbații din Romania sunt bețivii Europei, titreaza TVR. Potrivit statisticilor, ocupa primul loc la consumul excesiv de alcool. In fiecare an, sute de persoane ajung la spital in stare grava din cauza ca au baut peste masura. Iar cei care consuma alcool contrafacut iși risca…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a inceput actiuni de verificari, din aceasta saptamana, la unitati de alimentatie publica si restaurante. Obiectivul este prevenirea evenimentelor nedorite in cursul evenimentelor 1 Decembrie, Sarbatori de Iarna și Revelion. Potrivit DSP Alba, este vorba despre…