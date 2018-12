Foc de artificii de pe munte, la Runcu Cateva sute de locuitori ai comunei Runcu au asistat la focul de artificii, organizat de catre autoritatile locale, la trecerea dintre ani. Este pentru al doilea an consecutiv cand la Runcu focul de artificii este lansat de pe munte. https://www.gorj-domino.ro/wp-content/uploads/2019/01/054DDB0A-2318-47D1-9AE4-157CB4570883.mp4 https://www.gorj-domino.ro/wp-content/uploads/2019/01/89F3E9A0-55BA-4DD6-88EB-920AEC60F89A.mp4 https://www.gorj-domino.ro/wp-content/uploads/2019/01/B68665E9-7097-4AC8-98F0-C5C77FDCD28B.mp4 Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

