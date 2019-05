Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscuta de in lumea artistica drept Karmen, numele de artista pe care l-a adoptat in urma cu patru ani. Carmen Simionescu urmeaza sa devina mamica de baiețel in curand, dar este in continuare activa pe plan muzical. Deși a dat dovada transparența de multe ori in privința vieții sale personale,…

- Stefan Banica Jr are emotii mari inainte sa devina tata pentru a treia oara. Artistul a marturisit ca soția lui va naște la inceputul verii și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. „Am emotii pentru ca voi deveni tatic din nou. Nu am habar cum o sa fiu ca tata pentru a treia oara. Nu…

- Vedeta de televiziune Andreea Marin a transmis un mesaj legat de tatal sau. Astazi ar fi fost ziua de naștere a acestuia. "Pentru ca tot ce a fost mai bun, El mi-a daruit. Pentru ca m-a iubit cum numai El știa. Pentru ca sacrificiile lui, ca tata, au construit o lume pentru mine. Pentru ca m-a invațat…

- In urma cu aproape cinci luni, Andreea Marin a dat startul unei campanii de anvergura care are in prim plan sanatatea. "Gala Zetta - Ajuta-ne sa ajutam!" este o premiera in Romania și a avut ca scop strangerea de bani pentru consumabilele care s-au folosit la 50 de operații gratuite, pentru cazuri…

- Andreea Marin a batut palma cu Pro TV, unde se afla deja rivala ei, Mihaela Radulescu. „Zana Surprizelor” va avea doar o colaborare cu Pro TV, in timp ce Mihaela Radulescu este gazda reality-show-ului „Ferma”.