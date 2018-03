Stiri pe aceeasi tema

- Standul Romaniei de la Salonul carții de la Paris 2018 se afla in topul celor mai atractive standuri, potrivit site-ul actualitte.com, care il așaza pe primul loc in clasament. Standul organizat de ICR se afla...

- Liderul de la Paris a declarat ca planul "ambitios, clar" se va axa pe Zona euro, insa va acoperi si alte chestiuni cheie, precum migratia si securitatea. Mai rezervata, Merkel, aflata in prima sa vizita la Paris dupa realegerea in functia de cancelar, a subliniat ca Franta si Germania "nu au mereu…

- Salonul cartii de la Paris, desfasurat in perioada 16-19 martie, s-a deschis, miercuri seara, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron. Numeroase oficialitati, diplomati, scriitori, traducatori, editori si jurnalisti au participat alaturi de Liliana Țuroiu, președintele ICR, de E.S. Luca Niculescu,…

- Un mandat de arestare pe numele surorii printului mostenitor al Arabiei Saudite, Hassa bin Salman, a fost emis la Paris, in conditiile in care printesa este acuzata ca a ordonat garzii sale de corp sa bata un muncitor chemat sa efectueze lucrari in apartamentul sau parizian, anunta AFP.

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte…

- Franța da in judecata Google și Apple in privința contractelor impuse de catre giganții americani dezvoltatorilor de aplicații de pe platformele lor și a condițiile stipulate in contractele cu startup-urile, a anunțat Bruno Le Maire, ministrul de Finanțe de la Paris, conform

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- Franta si India au semnat, sambata la New Delhi, mai multe acorduri care vizeaza consolidarea cooperarii bilaterale in domenii precum apararea, securitatea si dezvoltarea energiei nucleare, transmite dpa. Cooperarea consolidata intre Paris si New Delhi include folosirea reciproca a bazelor militare,…

- „Le Printemps des Poetes“ este o asociatie culturala cu sediul la Paris care coordoneaza – pe plan national si international – desfasurarea saptamanii poeziei, festivalul „Le Printemps des Poetes ”, festival ce are loc in fiecare an in luna martie, atat in Franta, cat si in alte 65 de tari. In Romania,…

- Scriitoarea Angela Furtuna, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania, va lansa și in acest an doua volume la Livre Paris, cel mai mare salon internațional de carte din Franța, care va avea loc la Paris, in intervalul 16 - 19 martie, Porte de Versailles. Salonul gazduiește 1.200 de expozanți, din ...

- Marine Le Pen, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta), a fost inculpata joi de catre un judecator de la Nanterre pentru ca a difuzat, in decembrie 2015, fotografii cu atrocitati comise de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) pe Twitter, relateaza AFP, citat de News.ro . Le Pen a fost…

- Din pacate, ei au parasit prematur competitiile. Vlad Visan a participat la turneul de Grand Slam de la Dusseldorf (Germania), in cadrul categoriei 81 kg. El a trecut de primul tur, dar a pierdut in cel secund, fara a putea concura apoi in recalificari. La randul sau, Daniel Matei a…

- De la Moscova la Paris, Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin noua victime - in Franta, Polonia si Lituania. In Bulgaria a fost instituit cod rosu si portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- Actrita Simona Maicanescu deschide, in 23 februarie, seria permanenta de teatru a ICR Londra in anul 2018 cu „Febra”, un monolog dramatic de mare forta, plin de emotie, dar si de umor. Scris de faimosul actor si dramaturg american Wallace Shawn si regizat de suedezul Lars Noren, spectacolul examineaza…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- "Serviciul national universal" in Franta, o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, va fi "obligatoriu", a afirmat marti purtatorul de cuvant al guvernului, stopand speculatiile asupra acestui subiect devenit o bataie de cap pentru executivul de la Paris, scrie AFP.

- Olympique Marseille va lupta in aceasta seara pentru a-si securiza locul secund in Ligue 1. Aflati pe locul 2 inaintea deplasarii dificile de la Saint- Etienne, cei de la OM trebuie sa obtina toate cele trei puncte puse in joc in acest test pentru a-si mentine locul secund in Hexagon, pozitia celor…

- In urma cu 20 de ani, Prințesa Diana a murit strivita intr-o limuzina, in tunelul Pont D”Alma de la Paris, Franța, dupa ce șoferul ei a pierdut controlul mașinii in timp ce erau urmariți de...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca BMW 320 in valoare de peste 10.000 de euro ce figura ca fiind declarat furat din Portugalia, de la sfarsitul anului 2016. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, data…

- Turnul Eiffel a fost inchis marti vizitatorilor ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile de la Paris, oras afectat de o furtuna de zapada la fel ca jumatate din Franta, relateaza EFE. Societatea care gestioneaza Turnul Eiffel, cel mai popular monument francez si care a fost vizitat in 2017 de peste…

- Salah Abdeslam, singurul suspect care a supraviețuit in urma atacurilor teroriste din Paris din 2015, este judecat de o instanța belgiana, in cazul impușcaturilor care au dus la arestarea sa, scrie BBC News. Salah Abdeslam a fost capturat la Bruxelles in 2016, la patru luni dupa atacurile din Paris.…

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem ca Turcia vrea sa-si securizeze frontiera…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Un numar de 50 de maimute, majoritatea babuini, au fugit vineri din custile lor, fiind acum in libertate prin gradina zoologica din Paris, fapt ce a determinat autoritatile sa inchida parcul pentru a evita eventuale incidente cu vizitatorii, au informat responsabilii stabilimentului citati de EFE.…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Pascal Garnier, francezul stabilit la Putna, s-a indragostit iremediabil de Romania și a devenit ghid, pentru a le putea arata strainilor frumusețile țarii noastre. Cu ajutorul sau, mii de turiști au descoperit locuri pitorești. De mai bine de 10 ani, Pascal simte romanește. Ne-a invațat limba, iubește o…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Jelena Ostapenko a fost eliminata de la Austrialian Open. Calea Simoeni Halep spre titlul se netezește. Ostapenko, favorita 7, a cedat in fața favoritei 32, Anett Kontaveit. Finaldeza a batut-o pe letona in trei seturi, scor 6-3, 1-6, 6-3. Dupa Venus Williams, Garbine Muguruza și Johanna Konta, eliminarea…

- Presupusul cap al organizatiei, Zhang Nai Zong, in varsta de 57 de ani, a fost arestat la Roma. Politia, care l-a prezentat ca fiind "regele mafiei chineze", l-a urmarit initial la Prato, localitate in apropiere de Florenta care gazduieste cea mai importanta comunitate chineza din Italia si unde…

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol.

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Din totalul vehiculelor vandute prin intermediul programului Rabla, 47% au fost livrate de Dacia. Cu peste 16.200 de unitati comercializate - aproximativ 40% din vanzarile totale ale marcii - Logan berlina este cel mai popular model Dacia in Romania. „Acest rezultat ar fi putut fi mai bun…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. …

- Castelul regelui Richard Inima de Leu, Chateau Gaillar, se afla la aproximativ 100 de km nord-vest de Paris. Cetatea a fost construita pentru apararea Ducatului Normandiei de Franța și a fost construit in...

- Franta si China au incheiat un parteneriat pentru deschiderea unui Centru Pompidou de arta contemporana la Shanghai, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-o declaratie facuta la Beijing alaturi de omologul sau Xi Jinping, noteaza AFP. Anuntul survine in contextul in…

- Parchetul din Paris a deschis vineri o ancheta preliminara pentru a stabili daca serviciile de informatii franceze au neglijat date despre autorul unui atentat jihadist din 2016 si daca au antedatat o nota pentru a se acoperi, informeaza AFP. Investigatiile vor fi efectuate de Inspectoratul General…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Nordul Frantei este afectat de o furtuna puternica, iar aproximativ 200.000 de locuinte au ramas, miercuri, fara electricitate, dupa ce vantul a atins viteze de 200 de kilometri pe ora, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- Consiliul de Stat francez a validat joi decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este 'proportionala' cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP. 'Avand…

- Parchetul din Paris a deschis o ancheta in cazul laptelui praf pentru bebelusi contaminat cu salmonela, produs de una dintre fabricile din Franta ale grupului Lactalis. Procurorii spun ca Lactalis a pus in pericol sanatatea publica. Asa ca, iata, compania franceza a retras mii de tone de produse, dupa…

- Președintele sirian Bashar al-Assad a acuzat Franța ca a susținut varsarea de sange din țara sa, astfel ca nu se afla in poziția de a vorbi despre un acord de pace. Comentariile respective au fost respinse dur de autoritațile de la Paris, care au declarat, la randul lor, ca Assad nu ar fi in masura…

- Stabilita de aproape 20 de ani in Franța, Rona Hartner nu a uitat niciodata de Romania, țara in care revine ori de cate ori are ocazia. Chiar daca este mai mereu pe drumuri, actrița ne-a marturisit ca niciodata nu cara bagaje dupa ea. Rona Hartner are 3 case, ceea ce o ajuta sa aiba cu ce se imbraca…