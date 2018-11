FOARTE IMPORTANT! Vrei să afli ce fel de bărbat e? Urmăreşte aceste semne! Desi lucrurile nu vor fi intotdeauna albe sau negre, poti face previziuni cu privire la modul in care un barbat isi va trata sotia, pornind de la relatia cu mama lui. Barbatul crescut de o mama grijulie Barbatul crescut de o mama Barbatul care a crescut langa o mama grijulie, care i-a oferit dragoste, afectiune, atentie, bunatate, va invata de mic aceste valori. Si va face acelasi lucru cu partenerul romantic. Daca barbatul din viata ta a fost obisnuit sa aiba o relatie calda cu mama, ii va fi foarte usor sa dezvolte aceeasi relatie si din punct de vedere romantic. Va sti cum sa fie atent, iubitor, grijuliu,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

