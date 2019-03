Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Pop si-a exprimat speranta ca Facebook va inchide si conturile celor care adreseaza amenintari si injurii, pe langa pagiile care distribuiau stiri partizane in favoarea PSD.

- Conturile, atat de Facebook cat si de Instagram, aveau postari despre probleme politice controversate, precum educatia in limba rusa sau reunificarea cu Romania, si publicau fotografii trucate. Compania americana a anuntat ca o parte dintre detinatorii acestor conturi sunt persoane ...

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, a izbucnit luni dimineața, cand a lansat o serie de atacuri dure la adresa PSD! "Incompetentilor! Analfabetilor! Urechistilor! Infatuatilor! Catastrofelor!" este titlul cu care fostul premier Victor Ponta isi incepe postarea pe Facebook.

- "Bugetul arata rau si din acest motiv o sa votam contra si vreau sa explic si de ce. Au fost doua amendamente ale Pro Romania, noi nu am facut 1.500, 5.500, 7.000 de amendamente, noi am facut doua. Unul prevedea sa nu mai dam 100.000 de euro pentru partide in anul 2019, in conditiile in care s-au…

- Liviu Varciu s-a enervat la culme dupa ce a descoperit ca pe rețelele de socializare exista mai multe conturi false care se folosesc de imaginea sa. Situație neplacuta pentru Liviu Varciu. Artistul și-a exprimat dezamagirea printr-un mesaj pe care l-a transmis pe Facebook. El a aratat și doua dintre…

- Fostul deputatul PSD Corina Bogaciu, in varsta de 29 ani, a anunțat ca s-a inscris in Pro Romania, partidul lui Victor Ponta, dupa ce in noiembrie anul trecut a demisionat din PSD, unde facea parte din organizația Ilfov, condusa de Gabriela Firea la acea vreme. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov nr.…

- Deputatul PSD de Timis Adrian Pau a postat pe Facebook un mesaj in care isi anunta plecarea din PSD si inscrierea in partidul lui Victor Ponta, Pro Romania. Este al patrulea parlamentar PSD care isi anunta in aceasta saptamana trecerea la Pro...

- Victor Ponta a fost victima raportarilor pe reteaua de socializare Facebook. La doar cateva zeci de minute dupa ce a criticat in termeni duri prestatia premierului Dancila de la intalnirea de vineri cu omologul israelian, postarea liderului Pro Romania a disparut."Pentru cei care ati citit…