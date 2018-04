Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (19 ani) a vorbit intr-o conferința de presa despre golul din foarfeca reușit de Cristiano Ronaldo in meciul din "sferturile" Ligii Campionilor cu Juventus, scor 3-0. "E destul de greu sa marchezi un asemenea gol. E o execuție pe care n-am mai vazut-o. Nici nu știu daca tata a marcat vreodata…

- Cristiano Ronaldo are lumea la picioare dupa ceea ce a reusit in partida Juventus – Real Madrid (scor 0-3) in mansa tur a sferturilor de finala din cadrul Ligii Campionilor. Nu insa si pe ... Zlatan Ibrahimovic

- Cristiano Ronaldo a reușit doua goluri in victoria din turul "sferturilor" Ligii Campionilor de pe terenul lui Juventus, scor 3-0, dintre care un gol dintr-o foarfeca spectaculoasa. La finalul jocului, jucatorii lui Real Madrid au facut o poza de grup in vestiar, insa din aceasta a lipsit chiar eroul…

- La o zi dupa partida Juventus - Real Madrid, scor 0-3, din turul sferturilor Ligii Campionilor, scorul meciului a cam fost uitat si apar noi si noi reactii dupa „bijuteria“ lui Cristiano Ronaldo.

- Real Madrid s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Juventus, in turul sferturilor de finala ale UEFA Champions League, grație golurilor marcate de Cristiano Ronaldo, care a reușit o dubla, și de Marcelo. Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus, a vorbit despre jocul prestat de elevii sai și despre…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat, marti, ca golul marcat din foarfeca de Cristiano Ronaldo in meciul cu Juventus este unul dintre cele frumoase din istorie, dar cel inscris de el in finala Ligii Campionilor din 2002 a fost mai frumos."Golul lui Cristiano este unul…

- Real Madrid s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Juventus, in turul sferturilor de finala ale UEFA Champions League, iar Cristiano Ronaldo a fost omul meciului. Atacantul portughez de 33 de ani a reușit o dubla, iar al doilea gol a fost unul de senzație, Ronaldo marcand printr-o foarfeca de la 11…

- Real Madrid a facut un meci de excepție pe terenul lui Juventus, impunandu-se cu 3-0 in turul "sferturilor" Ligii Campionilor, dupa o noua seara magica reușita de Cristiano Ronaldo. Portughezul a decis de unul singur victoria. Mai intai, a deschis scorul in minutul 3, iar apoi a facut "dubla" in minutul…

- Umilinta totala pentru Juventus Torino chiar pe teren propriu. Italienii au fost pulverizati pur si simplu de Real Madrid, iar ibericii sunt aproape calificati in careul de asi al Ligii Campionilor. Cristiano Ronaldo a scris istorie in fata Batranei Doamne.A reusit o dubla si grație golurilor…

- Real Madrid, castigatoarea ultimelor doua editii ale Ligii Campionilor la fotbal, a facut un pas mare spre semifinalele competitiei, marti seara, dupa ce a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 3-0 (1-0), chiar pe terenul acesteia, in prima mansa a sferturilor de finala. Madrilenii…

- In ajunul primului meci din sferturile de finala ale Ligii Campionilor dintre Juventus și Real Madrid, sculptorul Emanuel Santos a realizat o versiune imbunatațita a bustului portughezului Cristiano Ronaldo, creat pentru Aeroportul Internațional din insula Madeira.

- In ajunul primului meci din sferturile de finala ale Ligii Campionilor dintre Juventus și Real Madrid, sculptorul Emanuel Santos a realizat o versiune imbunatațita a bustului portughezului Cristiano Ronaldo, creat pentru Aeroportul Internațional din insula Madeira.

- Golgheterul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, nu va juca in meciul de campionat de sambata cu Las Palmas, pentru ca portughezul sa fie in plenitudinea fortelor sale la prima mansa cu Juventus Torino din sferturile Ligii Campionilor la fotbal, relateaza presa spaniola. Ronaldo a avut…

- Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA a decis ca gruparea Paris Saint-Germain sa fie amendata cu 43.000 de euro si sanctionata cu inchiderea unei parti a stadionului sau la urmatorul meci de acasa din cupele europene, ca urmare a neregulilor si incidentelor de la partida cu Real Madrid,…

- Internationalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, care este anchetat pentru frauda fiscala, ar fi dispus sa plateasca sume pe care le datoreaza autoritatilor spaniole. Ronaldo ar vrea ca astfel sa se renunte la orice actiune penala in cazul sau si sa evite o condamnare la inchisoare.…

- Odata cu lansarea noilor sale ghete Nike Mercurial Superfly, Cristiano Ronaldo (33 de ani), starul lui Real Madrid, a oferit un interviu pentru celebra companie americana in care a vorbit despre inceputurile sale fotbalistice, dar si despre momentul in care si-a dat seama ca poate deveni un jucator…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Juventus Torino, finalista ultimei editii, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Anul trecut, pe 3 iunie, Real Madrid se impunea la Cardiff cu scorul de 4-1, prin…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho a afirmat, dupa eliminarea echipei sale, Manchester United, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, de catre formatia spaniola FC Sevilla, ca "nu este o situatie noua" pentru gruparea engleza, care a mai trecut prin astfel de momente dificile. "Este o mare dezamagire,…

- Cristiano Ronaldo a reusit o dubla pentru Real Madrid in meciul cu Eibar (2-1), sambata, in etapa a 28-a a Campionatului de fotbal al Spaniei, consolidandu-si astfel pozitia a treia in clasament. Ronaldo a deschis scorul in minutul 34, Eibar reusind sa egaleze in minutul 50 prin Ivan Ramis. Golul victoriei…

- Real Madrid s-a impus cu mari emotii in deplasarea de la Eibar, scor 2-1, intr-o partida contand pentru etapa cu numarul XXVIII din La Liga. Eroul "galacticilor" a fost inca o data portughezul Cristiano Ronaldo, autorul unei duble. Golul victoriei a venit abia in minutul 84.

- Partida retur dintre PSG si Real Madrid, din optimile Ligii Campionilor, incheiata cu victoria spaniolilor, scor 2-1, a fost presarata cu mai multe momente tensionante, iar unul dintre acestea i-a avut in prim plan pe Dani Alves si Cristiano Ronaldo. ...

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost într-o forma de zile mari, iar Real Madrid s-a impus cu 2-1 în meciul din deplasare contra lui PSG, din Liga Campionilor, calificându-se în sferturile de finala ale competiției.

- Cristiano Ronaldo a fost omul determinant pentru Real Madrid, în meciul din Liga Campionilor cu PSG. Real Madrid, detinatoarea trofeului, a învins-o pe PSG în mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scor 2-1, si s-a calificat

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1, in deplasare,...

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1, in deplasare, in mansa secunda a optimilor de finala. Real, care a castigat ultimele doua editii ale competitiei, se impusese…

- Seara cu rezultate nebune in optimile Ligii Campionilor. Miliardarii de la Paris St. Germain au fost umiliti de Real Madrid si au ratat calificarea in sferturile competitiei in ciuda unor transferuri de sute de milioane de euro. Madrilenii au castigat si returul dupa ce s-au impus cu 3-1 pe Santiago…

- Scandal in Franta, inaintea meciului Paris Saint-Germain – Real Madrid din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Suporterii fracezi au generat haosul, noaptea trecuta, in fata hotelului in care Crstiano Ronaldo si sunt cazati.

- Real Madrid nu a avut emoții pe Santiago Bernabeu in partida cu Getafe. "Galacticii" s-au impus cu scorul de 3-1 și au un moral bun inaintea partidei returi din optimile de finala ale Ligii Campionilor cu PSG.

- Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a fost invinsa la limita, cu 1-0, pe terenul formatiei Espanyol Barcelona, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata marti seara. Fara starul Cristiano Ronaldo, menajat de antrenorul Zinedine Zidane,…

- Neymar (26 de ani), atacantul lui PSG, a suferit o accidentare in timpul derby-ului cu Marseille (3-0), disputat duminica, parasind terenul pe targa. Accidentarea a survenit in minutul 77 al partidei și nu a fost provocata de un adversar. Neymar a calcat prost, pur și simplu, sucindu-și glezna dreapta.…

- Suporterii echipei Real Madrid au profitat de meciul tur cu PSG (3-1) din optimile Ligii Campionilor la fotbal, pentru a arbora un banner gigantic cu tenismanul Rafael Nadal, nr. 1 ATP, un infocat suporter al echipei lui Zinedine Zidane, relateaza AFP.In centrul imensului banner, Nadal apare…

- Cristiano Ronaldo a devenit ieri primul fotbalist din lume care a inscris o suta de goluri in Liga Campionilor pentru un singur club, Real Madrid. Echipa sa a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii…

- Dupa "dubla" cu PSG, scor final 3-1, Cristiano Ronaldo a intrat in istoria Ligii Campionilor: este primul jucator care reușește peste 100 de goluri cu același club! Starul portughez are 101 goluri pentru Real Madrid in cea mai importanta competiție europeana, in 95 de meciuri. 14 au fost din penalty.…

- Real Madrid a facut un pas mare spre calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Echipa pregatita de Zinedine Zidane a invins pe Santiago Bernabeu formația franceza PSG cu scorul de 3-1. Partida retur se va juca pe 6 martie la Paris.

- Real Madrid a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. PSG a deschis scorul la Madrid prin Adrien Rabiot (33), dar campioana en titre…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a opinat ca dubla cu PSG din optimile Ligii Campionilor la fotbal poate marca un sezon intreg si s-a aratat increzator ca experienta madrilenilor va prevala, dupa ultimele doua trofee consecutive, relateaza EFE. ''Meciurile dintre Real Madrid…

- Starul lui Real Madrid, Cristiano Ronaldo, l-a invitat in casa sa din Madrid pe campionul mondial la fotbal-freestyle, Andrew Henderson. Portughezul l-a provocat la un duel pe britanic, insa a avut ghinion.

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a implinit luni 33 ani, si-a petrecut ziua de nastere intr-un mod mult mai discret decat omologul sau de la Paris Saint-Germain, brazilianul Neymar, care a organizat o petrecere cu 150 de invitati, in centrul Parisului. Starul…

- Levante și Real Madrid au terminat la egaltiate, 2-2, in etapa a 22-a din Spania. Zinedine Zidane, antrenorul lui Real, a fost laconic cand a explicat de ce l-a inlocuit pe Cristiano in minutul 82. "Era prevazuta aceasta schimbare. Nimic mai mult. Trebuia s-o fac și am facut-o". Extrem de greu acest…

- Real Madrid incearca sa-l linișteasca pe Cristiano Ronaldo inaintea "optimilor" Ligii Campionilor, cu PSG. Florentino Perez spera ca albii sa treaca de francezi. Altfel, sezonul e terminat. "Vreau sa raman la Real. Vreau sa-mi inchei cariera aici", a declarat Cristiano Ronaldo dupa ce a cucerit al 5-lea…

- Real Madrid a pierdut manșa retur a sferturilor de finala ale Cupei Regelui de pe teren propriu cu Leganes, scor 1-2, dupa ce in tur au caștigat cu 1-0. Pentru deținatoarea Ligii Campionilor n-a jucat Cristiano Ronaldo, accidentat, și acest lucru s-a vazut. Leganes a deschis scorul dupa o jumatate de…

- Real Madrid a publicat imagini din vestiar cu Ronaldo primind ingrijiri, acesta avand nevoie de mai multe puncte de sutura pentru a inchide rana destul de adanca. Starul portughez a fost lovit cu crampoanele in fața și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Imaginile cu el verificand situația…

- Cristiano Ronaldo le-a dat mari emotii fanilor care urmareau meciul Real Madrid - Deportivp La Coruna. La al doilea gol pe care l-a marcat, cu capul, superstarul portughez a fost lovit de un adversar, cu piciorul, relateaza The Sun.

- Situația de la Real Madrid este tot mai tensionata, dupa ce Florentino Perez, președintele clubului, refuza sa-i ofere lui Cristiano Ronaldo un nou contract, anunțandu-l pe impresarul Jorge Mendes ca așteapta ofertele pentru atacantul portughez. Legendarul Manolo Sanchis, dublu caștigator al Ligii Campionilor…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo doreste sa se desparta la finalul acestui sezon de Real Madrid, simtindu-se tradat de presedintele clubului spaniol de fotbal, Florentino Perez, care nu si-a indeplinit promisiunea de a-i oferi un nou contract, informeaza cotidianul AS. Viitoarea destinatie…