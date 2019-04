Foametea bântuie în peste 50 de ţări şi afectează peste 100 milioane oameni. Şocurile climatice şi conflictele, principalele cauze In 2018, peste 113 milioane de oameni din 53 de tari s-au aflat in pragul foametei, in special in Africa, mentioneaza raportul facut public marti la Bruxelles, inaintea unei reuniuni la nivel de experti consacrate acestui subiect. Yemen, Republica Democratica Congo, Afganistan, Etiopia, Siria, Sudanul de sud si partea de nord a Nigeriei sunt cele opt tari cele mai afectate de o malnutritie avansata, noteaza raportul, aflat la a treia editie. Africa este afectata in mod "disproportionat" de foametea acuta, care afecteaza aproape 72 milioane de persoane, a declarat pentru France Presse… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se pregatește sa primeasca noi refugiați sirieni din Turcia, Iordania și Liban.In Guvern urmeaza sa fie adoptata o hotarare potrivit careia „Romania accepta in perioada 2020-2021 un numar de 200 refugiati in nevoie de relocare”. Cei 200 de refugiați vor fi sirieni din Turcia,…

- Statul roman va accepta, in perioada 2020-2021, un numar de 200 de refugiați de origine siriana gazduiți momentan provizoriu in Turcia, Iordania și Liban și aflați in nevoie de relocare, fața de 109 in 2018-2019, 80 in 2016-2017 și cate 40 in 2014-2015 și 2012-2013, iar pentru finanțarea cheltuielilor…

- Uniunea Europeana aloca un ajutor de 2,01 miliarde de euro (2,27 miliarde de dolari) in acest an pentru criza siriana, dintre care 1,5 miliarde de euro promisi doar pentru refugiatii din Turcia, a declarat joi, la Bruxelles, sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, la o conferinta a donatorilor…

- Deși sezonul estival pare a fi departe, ne putem face deja planurile pentru vacanța de vara. Agențiile de turism au stabilit deja destinațiile pentru vara lui 2019, accesibile cu zboruri directe din Timișoara, iar achiziția din timp a unor pachete turistice inca din acest sezon, poate conduce la soluția…

- Shakshuka (oua in sos de rosii) este o reteta originara din Africa de Nord, si este gatita traditional in Tunisia, Liban, Algeria, Maroc, Egipt, dar este inrudita si cu unele feluri de mancare din Turcia si sudul Spaniei.

- UNICEF, Fondul Natiunilor Unite pentru copii, le cere donatorilor 3,9 miliarde de dolari pentru a ajuta 41 de milioane de copii sa supravietuiasca razboaielor si dezastrelor naturale din lume, a anuntat organizatia marti la Geneva, transmit dpa si EFE. Aproape o treime din acesti bani…

- N.D. Potrivit unei evaluari a activitatii pe 2018, politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Prahova au asigurat managementul șederii si rezidentei, pe raza judetului, pentru 3.650 de persoane, cele mai multe fiind din Republica Moldova, Turcia,…

- China și India ar putea depași Statele Unite in 2030 și ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc, șapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci fiind in prezent piețe emergente, arata Bloomberg.Conform unui clasament in baza PIB…