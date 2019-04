Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de 17 ani a ales sa protesteze in timpul simularii examenului de Bacalaureat, in loc sa rezolve subiectele. Astfel, ea a ales sa faca o analiza a sistemului de invațamant pe șase pagini. Pentru analiza facuta, eleva a primit nota 1. Foile de examen ale tinerei au fost postate pe Facebook chiar…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep astazi simularea probelor de la Bacalaureat, care se va incheia in 21 martie, urmand ca in 29 martie sa fie anuntate rezultatele. In acelasi timp, Consiliul National al Elevilor continua protestul dam #foaiagoala, pe care l-a inceput la simularea probelor de la…

- Elevii de clasa a VII-a si a VIII-a din intreaga tara au sustinut in cursul zilei de ieri proba de simulare a Evaluarii Nationale la Limba si literatura romana, urmand ca in cursul zilei de astazi sa se desfasoare simularea la disciplina Matematica. Consiliului National al Elevilor a organizat un protest,…

- Protest la Simularea de Evaluare Naționala 2019, anuntat luni dimineata de Consiliul Național al Elevilor! Reprezentanții elevilor de la nivel național, la care s-au raliat și cei din Bistrița-Nasaud, considera ca includerea clasei a VII-a la simularea examenelor de evaluare naționala „este nejustificata”…

- Gest incalificabil al Consiliului Național al Elevilor in ceea ce privește simularea de astazi. CNE a cerut, nici mai mult, nici mai puțin, ca elevii din Romania sa dea foile goale la simularea de astazi, pe motiv ca este nejustificata. ”Inca o simulare nu ne va face nici mai stapani pe competențele…