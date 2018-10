Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un raport despre starea sistemului bancar si a pietelor, FMI avertizeaza ca exista „miscari subterane periculoase” care ameninta economia globala, si ca, desi bancile sunt mai sigure decat in urma cu zece ani, au aparut noi riscuri.

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii, subliniind insa si inconvenientele pentru ambele parti ale unei iesiri din UE fara…

- Uniunea Europeana doreste sa ajunga la un acord privind termenii 'divortului' Marii Britanii de blocul comunitar, desi incertitudinile asupra Brexit-ului au afectat deja economia Regatului Unit, a afirmat luni ministrul de finante britanic Philip Hammond, transmite Reuters. ''Perceptia…

- Liderii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene se intalnesc miercuri la Salzburg, in Austria, la un dineu de lucru in timpul caruia vor incerca sa aplaneze tensiunile legate de problema migratiei, inainte de a face o trecere in revista a progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind…

- ”Noi, prin Brexit, vom pierde foarte mult. E țara in care avem cel mai mare excedent al balanței comerciale. Plecand Marea Britanie din UE, noi pierdem o piața foarte importanta, aproape 800 de milioane de euro avem excedentul in relațiile cu Anglia. Fac aceasta referire pentru a ințelege ca acum,…

- Avertisment dur din partea FMI! Masurile luate de Guvern vor afecta finantele României. În ciuda promisiunilor optimisete si arficiiilor bugetare, tinta de deficit fr 3%, la final de an, ar putea fi depasita, iar cresterea economica va fi mai mica.

- Michel Barnier, negociatorul-șef al UE, a declarat ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Marii Britanii un acord post-Brexit care sa fie mai strans decat orice alt parteneriat incheiat de Blocul comunitar cu o alta țara, insa nu va permite slabirea pieței unice, informeaza Mediafax.

