- O misiune a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jaewoo Lee, se va afla la Bucuresti in perioada 6 - 12 noiembrie, a anuntat, miercuri, reprezentantul rezident al FMI in Romania si Bulgaria, Alejandro Hajdenberg. "Echipa FMI va evalua recentele evolutii…

- ​O misiune a FMI condusa de Jaewoo Lee va avea loc la București, in perioada 6-12 noiembrie, reiese dintr-o declarație a lui Alejandro Hajdenberg, reprezentant rezident al instituției internaționale pentru Romania și Bulgaria, potrivit unui comunicat de presa. El a confirmat, practic, declarația facuta…

- Alejandro Hajdenberg, reprezentant rezident al Fondul Monetar International (FMI) pentru Romania si Bulgaria, a sugerat ca Romania nu are mai mult spatiu pentru relaxare fiscala suplimentara, ceea ce ar insemna ca trebuie sa evite o alta reducere a impozitelor.

- ​Fondul Monetar Internațional (FMI) va avea saptamana viitoare o misiune in Romania in care va reevalua perspectivele macroeconomice, proiecția bugetului pe 2019, masurile pentru reducerea deficitului in acest an și progresul privind reformele structurale, a anunțat, marți, Alejandro Hajdenberg, reprezentant…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook",…

- FMI ia in considerare modificarea prognozei de crestere economica pentru Romania din acesta an de la 5,1% la 4-4,5%, a declarat, joi, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al Fondului in Romania. "Pentru acest an noi avem o proiecţie de 5,1%, oficial, creşterea a PIB-ului, dar aceasta…

- Fondul Monetar International (FMI) se afla in proces de revizuire a estimarilor privind cresterea economica a Romaniei in acest an de la 5,1% in prezent spre zona de ”4-4,5%”, dar aceste date sunt inca in discutie, a anuntat joi reprezentantul rezident al FMI pentru Romania, Alejandro Hajdenberg, conform…

- Comisia Europeana a dat publicitații un raport care, cel puțin teoretic, ar trebui sa ne ingrijoreze. Spunem „teoretic“ deoarece atat Comisia Europeana, Banca Mondiala cat și FMI au mai dat pana acum rapoarte „ingijoratoare“, dar aproape nimic din predicțiile instituțiilor respective nu s-a adeverit.…