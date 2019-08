Argentina trece in prezent printr-o situatie economica dificila dupa ce presedintele Mauricio Macri a suferit o infrangere la alegerile primare iar ministrul de Finante, Nicolas Dujovne, a demisionat la finalul unei saptamani in care peso-ul s-a depreciat cu 20% iar Bursa de la Buenos Aires s-a prabusit cu peste 30%. 'Urmarim cu atentie evolutiile recente din Argentina si suntem intr-un dialog continuu cu autoritatile cu privire la planurile lor pentru a raspunde la situatia dificila prin care trece tara. O echipa a FMI se va deplasa in curand la Buenos Aires', a declarat purtatorul de cuvant…